Tirade van Wesley Hoedt typeert status van gevallen grootmacht

Anderlecht sloot vrijdag het jaar 2019 af met een bloedeloze remise op bezoek bij Antwerp FC: 0-0. De kwakkelende ploeg van trainer Frank Vercauteren mocht van geluk spreken dat de thuisploeg niet tot scoren kwam, een prestatie dat mede was te danken aan het goede verdedigende werk van Vincent Kompany. De 33-jarige verdediger sloot zich afgelopen zomer aan bij Paars-Wit met als doel de grootmacht weer naar de Belgische top te loodsen, maar vooralsnog is het kommer en kwel bij Anderlecht. De tirade van Wesley Hoedt na het gelijkspel sprak boekdelen.

Door Tim Siekman

Hoedt gaf in gesprek met Play Sports aan dat Antwerp FC twee punten verloren had tegen Anderlecht. "Ik denk dat wij hebben aangetoond dat we velen malen beter zijn dan Anderlecht. Zij kwamen hier maar voor één ding: om een puntje te pakken, niet om te voetballen. Het is geen team van het niveau-Keuken Kampioen Divisie, ze hebben grote namen. Maar vandaag zijn ze door ons gedomineerd. Zij vechten om de play-offs te halen, dus ik weet niet goed waarom ze dan voor dat ene puntje gaan. Als ze zó spelen, dan verdienen ze de play-offs niet."

De Nederlandse verdediger deelde in het interview ook nog sneren uit aan scheidsrechter Nathan Verboomen en de zeventienjarige aanvaller Jérémy Doku van Anderlecht. "Ik weet niet wat die scheidsrechter allemaal aan het doen was. Ik verstuur een pass en die linksback (Elias Cobbaut, red.) pakt de bal gewoon met de hand. Tientallen keren maakte Anderlecht overtredingen op het moment wij uitbraken en Verboomen deed niks. En dan krijg ik geel voor die fout op Doku? Ik raak die gozer niet eens. Een kind van vijftien, zestien, wat is het? En dan doet-ie zo", aldus Hoedt, die zijn vinger op zijn mond legt. "Belachelijk", concludeerde de stopper over de gang van zaken.

Kompany doet zijn intrede

Anderlecht gooide afgelopen zomer het roer volledig om. De topclub van weleer eindigde in het seizoen 2018/19 uiteindelijk als zesde in de kampioenschapsronde, op ruime afstand van bijvoorbeeld Club Brugge en kampioen KRC Genk. Kompany moest als speler/coach de topsportmentaliteit terugbrengen. "Ik heb de afgelopen drie jaar zoveel geleerd van een ongelooflijke manager. Josep Guardiola bracht me de liefde voor het spel terug. Ik heb al zijn lessen geanalyseerd, bestudeerd en in me opgenomen. Manchester City speelt het voetbal dat ik wil spelen. Dat wil ik nu ook gaan overbrengen bij Anderlecht", aldus de verdediger, die al snel doorhad dat zijn missie moeilijk te voltooien zou zijn.

Vincent Kompany in gesprek met trainer Frank Vercauteren.

Paars-Wit begon dramatisch aan het seizoen en was lange tijd in de onderste regionen van de Jupiler Pro League terug te vinden. Kompany nam afstand van zijn rol als coach, maar ook met Simon Davies als eindverantwoordelijke werd het nauwelijks beter. Davies zette een stap terug en Vercauteren moest de club omhoog gaan stuwen. Zo geschiedde, want in de laatste dertien wedstrijden werd er slechts twee keer verloren: 3-2 tegen KV Oostende en 0-2 tegen Club Brugge (beker). Inmiddels is Anderlecht opgeklommen naar de middenmoot, met 27 punten uit 21 wedstrijden.

Toch is er nog heel veel werk te verrichten om Anderlecht naar de Belgische top te loodsen, gezien het soms moeizame spel. Het bereiken van de kampioenschapsronde zal een zware opgave blijken, daar de club nog 7 punten achterstaat op nummer zes KV Mechelen en tevens Zulte Waregem en KRC Genk (beide 31 punten) voor zich moet dulden. Vercauteren zag dat de snelle opeenvolging van wedstrijden zorgde voor 'een mindere spelkwaliteit' in de laatste wedstrijd in 2019 tegen Antwerp FC. "We moeten niet te veel naar boven kijken nu, maar week per week bekijken. We moeten een reeks neerzetten, daar zijn we ons bewust van."

"Je kan ook kijken: want vind je van Antwerp? Het hangt van je bril af", meende Vercauteren. "Je moet oplossingen zoeken voor de problemen die je hebt, maar tegen Antwerp hebben we die niet gevonden. Je moet rekening houden met het positieve en het positieve is dat we zowel tegen Genk als tegen Antwerp de nul hebben gehouden. Je kan zeggen: daar heb je hem weer met het positieve. Maar als we dat kunnen doen in veel wedstrijden, dan kunnen we heel ver gaan. Er waren kansen voor Antwerp: zij hadden ook kunnen scoren. Die balans moeten we vinden. We moeten offensief iets toevoegen maar als de verdediging er staat, is dat heel belangrijk en moeten we daar tevreden over zijn."

Problemen met de financiën

Naast het sportieve plaatje is er achter de schermen eveneens werk aan de winkel. Vorig seizoen draaide Anderlecht een verlies van 27,2 miljoen euro, een record in het Belgische voetbal, terwijl in het seizoen 2017/18 het verlies 'slechts' 6,3 miljoen euro bedroeg. Het mislopen van Champions League-voetbal, de problemen met de vele trainers de afgelopen tijd én de grootte van de selectie liggen ten grondslag aan dit negatieve resultaat. De club speelde vorig seizoen Europa League-voetbal, waardoor er ten opzichte van de voetbaljaargang 2017/18, toen men wel actief was in de Champions League, een verschil van vijftien miljoen euro te noteren viel.

Marc Coucke, sinds december 2017 eigenaar van Anderlecht.

De tweede verliespost zijn de vergoedingen aan de trainers die in de afgelopen jaren de revue zijn gepasseerd bij Anderlecht, onder wie Fred Rutten. De laatste grote kostenpost is de selectie en dus het salarishuis. Zo betaalde Anderlecht in het seizoen 2018/19 ongeveer 47 miljoen euro aan salarissen, fors meer dan rivaal Club Brugge (circa 34 miljoen). Daarnaast nam de schuldenlast toe van 83,3 miljoen euro in 2017/18 naar 94,9 miljoen euro vorig seizoen. Dramatische en zorgwekkende cijfers, zo concluderen Belgische media.

"Aangezien verwacht kan worden dat ook dit seizoen de loonkosten nog verder zullen stijgen én zonder bijkomende inkomsten van Europees voetbal zijn de donkere wolken nog lang niet weg boven het Lotto Park", aldus Het Nieuwsblad. De krant stelt dat Marc Coucke, de eigenaar van Anderlecht die onder meer 22 miljoen euro in de club pompte in de vorm van een lening, binnenkort mogelijk wederom met geld moet schuiven. "Coucke zal zijn portefeuille opnieuw moeten opentrekken om uit deze vicieuze cirkel te raken. En dan loert de Financial Fair Play nog om de hoek, die bepaalt dat Belgische clubs jaarlijks slechts een beperkt verlies mogen boeken. Het lijkt er dan ook sterk op dat de bodem nog lang niet in zicht is voor de trotse club uit de hoofdstad."