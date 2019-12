‘Dit is normaal, de voorgaande twee jaren van Manchester City juist niet’

De 3-2 nederlaag tegen Wolverhampton Wanderers van vrijdagavond was voor Manchester City alweer de vijfde Premier League-nederlaag van het seizoen. Dat is er nu al één meer dan in de, complete, voorgaande voetbaljaargang. Een derde landstitel op rij lijkt er niet in te zitten voor het team van Josep Guardiola, daar Liverpool op dit moment liefst veertien punten méér heeft en ook nog een wedstrijd minder gespeeld.

Ferran Soriano benadrukt dat men niet verrast is door de mindere resultaten. “Ik zeg dat het niet meer dan normaal is”, benadrukt de algemeen directeur van Manchester City. “Wat juist niet normaal is, waren de voorbije twee jaren waarin we 198 punten pakten. De Premier League is een competitie met zeer sterke tegenstanders. Iedereen kan van elkaar winnen. Natuurlijk zijn we niet blij met de nederlagen, maar dit hoort bij het voetbal.”

“We zitten nu in december. We zouden het niet moeten hebben over waar we aan het einde van het seizoen zullen eindigen. We moeten het van wedstrijd tot wedstrijd bekijken”, benadrukt Soriano. Ofschoon de prolongatie van de landstitel een utopie lijkt, kan Manchester City dit seizoen nog de EFL Cup, de FA Cup en de Champions League winnen. “Maar je kan je intensiteit niet even snel van de ene competitie naar de andere veranderen. Als we die toernooien willen winnen, moeten we in elke competitie alles geven.”

“Ook in de Premier League, of we nu kans maken om als eerste te eindigen of niet.” Soriano gaat ervan uit dat Guardiola zijn contract tot medio 2021 zal uitdienen. De Spanjaard is bezig aan zijn vierde seizoen in het Etihad Stadium. “Josep heeft nu al zo vaak gezegd dat hij dit seizoen en volgend seizoen voor de selectie wil staan. Dat lijdt geen twijfel. Hij zal blijven en op een dag, op het juiste moment, zal hij vertrekken. De club is sterk genoeg om welke verandering dan ook te ondergaan.”

Manchester City speelt zondag in eigen huis vanaf 19.00 uur tegen Sheffield United. Op Nieuwjaarsdag wacht opnieuw een thuiswedstrijd in de Premier League. Dan komt Everton, dat de eerste twee duels onder Carlo Ancelotti heeft gewonnen, op bezoek. Drie dagen later is Port Vale de tegenstander in de FA Cup en opnieuw drie dagen later wacht de eerste ontmoeting met stadsgenoot Manchester United in de halve finale van de EFL Cup.