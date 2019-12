Italiaanse media melden akkoord tussen Arturo Vidal en Internazionale

De kans is aanwezig dat de wegen van Arturo Vidal en Barcelona een dezer dagen al gaan scheiden. Diverse media in Italië maken in de nacht van zaterdag op zondag melding van een principe-akkoord tussen het management van Vidal en Internazionale over een contract tot de zomer van 2022. Zaakwaarnemer Fernando Felicevich en Barcelona zouden momenteel in gesprek zijn over de afwikkeling van de huidige contractuele overeenkomst tot medio 2021.

De relatie tussen Vidal en Barcelona lijkt niet meer te repareren sinds de middenvelder op 5 december via zijn advocaat en Felicevich een rechtszaak tegen de Spaanse club aanspande. Onderwerp van discussie is een reeks bonussen die in Vidals contract opgenomen staan. Zo zou hij recht hebben op bijna twee miljoen euro, wanneer hij minimaal zestig procent van de wedstrijden zou spelen. Vidal kreeg weliswaar speeltijd in meer dan zestig procent van de duels, maar in het contract staat volgens Barcelona dat een wedstrijd pas meetelt bij minimaal 45 speelminuten. In dat geval voldoet Vidal niet aan de voorwaarden van de bonus.

Barcelona maakte vorig seizoen 1.693.000 euro over aan Vidal aan bonussen, zo maakte de Spaanse kwaliteitskrant ABC vrijdagavond bekend. De routinier meent echter recht te hebben op 4.097.500 euro, een verschil van 2.404.500 euro, en zodoende staan beide partijen binnen afzienbare tijd in de rechtbank tegenover elkaar. Deze situatie doet de toch al broze relatie tussen club en speler geen goed. Spaanse media verzekeren dat Vidal in november intern al zijn onvrede uitte over zijn karige speeltijd én waarschuwde dat hij in januari per se wilde vertrekken als hij niet meer aan spelen toe zou komen.

Bij Inter is Vidal, die in mei 33 jaar wordt, van harte welkom: volgens de laatste berichtgeving ontvangt de ex-speler van onder meer Juventus de komende zes maanden een bedrag van 4,5 miljoen euro, exclusief bonussen, als de transfer doorgaat. Dit relatief hoge bedrag kan als een veredelde vorm van een tekenpremie worden gezien, daar hij naar verluidt in 2020/21 en 2021/22 zes miljoen euro per volledig seizoen zal ontvangen. Saillant: Vidal is niet wars van tekenpremies. Barcelona keerde de middenvelder in september 2018 een tekenpremie van 1,9 miljoen euro uit, ook al was hij een maand eerder niet transfervrij maar tegen betaling van 19 miljoen euro van Bayern München overgekomen. Ondanks de geste van de Catalanen destijds, ziet Vidal zich toch genoodzaakt om Barcelona voor de rechter te slepen.

Barcelona maakte zaterdag al het tijdelijke vertrek van Carles Aleñá naar Real Betis bekend en zou met Vidal dus opnieuw een middenvelder van de loonlijst schrappen. Dat zou betekenen dat alleen Frenkie de Jong, Sergio Busquets, Ivan Rakitic en Arthur overblijven voor de drie posities op het middenveld. Ook Sergi Roberto is een optie, maar zijn optredens op het middenrif zijn niet altijd even glansrijk. De kans is zodoende groot dat Barcelona de transfermarkt opgaat als Vidal van de hand wordt gedaan, het liefst tegen de verlangde transfersom van 20 à 25 miljoen euro.