‘Manchester United durft transfergok aan door doorbraak Fede Valverde’

Manchester United overweegt om de komst van Christian Eriksen uit te stellen tot na dit seizoen, zo verzekert The Telegraph zaterdagavond. De Engelse grootmacht wilde de Deense aanvallende middenvelder aanvankelijk in januari al overnemen van Tottenham Hotspur, maar durft naar verluidt de gok aan om tot de zomer te wachten. Daar heeft United volgens The Telegraph twee goede redenen voor.

Allereerst is de vraagprijs die Tottenham op dit moment hanteert voor Eriksen United te gortig. Ofschoon de 27-jarige spelmaker aan het einde van dit seizoen uit zijn contract loopt en op dit moment niet bereid is om bij te tekenen, lijken the Spurs niet voornemens om tussentijds afscheid te nemen van hem. Alleen de absolute hoofdprijs zou een winters vertrek bespreekbaar maken. Eriksen wordt daarbij getaxeerd op ongeveer 45 miljoen euro.

Daarnaast lijkt United in de strijd om de handtekening van Eriksen niet langer af te hoeven rekenen met Real Madrid. De Spaanse topclub wordt al jarenlang gelinkt aan de voormalig Ajacied en zag lange tijd in hem de gedroomde opvolger van Luka Modric. De doorbraak van Fede Valverde dit seizoen heeft echter voor verandering gezorgd, zo klinkt het. Valverde heeft zich vrijwel uit het niets opgewerkt tot een gewaardeerde kracht op het middenveld van trainer Zinédine Zidane, waardoor de komst van Eriksen niet langer prioriteit heeft voor de Koninklijke.

Internazionale en Juventus hebben volgens The Telegraph ook serieuze belangstelling voor Eriksen, maar die clubs denkt United wel af te kunnen troeven. De huidige nummer vijf van de Premier League is daarom bereid in januari geen grote naam toe te voegen aan zijn selectie, om zo in de zomerse transferperiode Eriksen kosteloos op te kunnen pikken bij Tottenham. Jack Grealish is een andere potentiële versterking voor het middenveld van United, maar hij heeft nog een doorlopend contract bij Aston Villa en zal daardoor aanzienlijk duurder zijn dan Eriksen.

Eriksen bewees vanavond in de uitwedstrijd tegen Norwich City (2-2) wel weer zijn waarde voor Tottenham, door in de tweede helft op fraaie wijze een vrije trap te benutten. De creatieveling heeft er zesenhalf jaar opzitten in Noord-Londense dienst en lijkt nu toe aan een nieuwe uitdaging. Zijn manager José Mourinho had na afloop van het duel met Norwich City overigens geen zin om uitgebreid te spreken over de sportieve toekomst van Eriksen. "Ik wil er niet over praten. We zijn open naar elkaar toe, maar we houden de inhoud van de gesprekken privé. Het enige wat ik zeggen, is dat hij probeert het team te helpen en ik ben blij dat hij vanavond de man van de wedstrijd was", vertelde de oefenmeester van the Spurs aan Sky Sports.