Mourinho heeft na deceptie opvallende suggestie voor documentaire Amazon

Tottenham Hotspur liet zaterdagavond twee dure punten liggen op bezoek bij Norwich City. Defensief gestuntel brak de Londense formatie uiteindelijk op tegen de hekkensluiter van de Premier League (2-2). José Mourinho merkt na afloop op dat zijn team defensief zeer kwetsbaar is. Sinds de Portugese manager het stokje bij Tottenham overnam van Mauricio Pochettino incasseerde de ploeg in negen wedstrijden al zeventien doelpunten.

Vanavond stond slordig balverlies van Juan Foyth aan de basis van de openingstreffer van Norwich City en betekende een kolderiek eigen doelpunt van Serge Aurier de 2-1. Harry Kane bezorgde the Spurs daarna nog wel een punt vanaf de strafschopstip, maar dat doet weinig af van de onvrede bij Mourinho over het verdedigende falen van zijn ploeg. "Het begint een terugkerend verhaal te worden", vertelt de Portugese manager na afloop voor de camera van Sky Sports.

"We begonnen erg, erg goed aan de wedstrijd. We kregen drie of vier grote kansen aan het begin van de eerste helft, maar incasseerden twee slechte goals. Dezelfde defensieve fouten wedstrijd na wedstrijd", verzucht Mourinho. "Ik heb veel werk te verrichten, maar het is lastig. Zoals ik altijd zeg: je moet je kwetsbaarheden verhullen. We moeten verdedigend beter worden, want er worden te veel individuele fouten gemaakt."

"Het is frustrerend, want we spelen goed en kunnen niet aanvallender spelen, dan dat we vandaag in de tweede helft gedaan hebben. Norwich verdedigde echter met ziel en zaligheid", vervolgt de oefenmeester. Mourinho komt tot slot met een suggestie voor Amazon Prime, dat op dit moment bezig is met een documentaire over Tottenham. "Amazon kan een hele aflevering vullen met de verdedigende fouten die we maken en de goals die we incasseren", besluit hij met een knipoog.