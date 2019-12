Martial en Rashford doen het ook voor Manchester United op Turf Moor

Manchester United heeft zaterdagavond een zwaarbevochten zege in de Premier League geboekt. Het team van Ole Gunnar Solskjaer scoorde tweemaal op bezoek bij Burnley en stapte zodoende voor de vierde keer in de laatste zes competitieduels als winnaar van het veld: 0-2. Manchester United passeert Tottenham Hotspur op de ranglijst en neemt voorlopig een vijfde plaats in.

Manchester United had in de eerste 45 minuten meer balbezit, terwijl Burnley geen moment de indruk maakte te willen winnen. Het team van Sean Dyche kwam voor rust niet verder dan een schot: een inzet van Ashley Barnes die naast het doel van David de Gea verdween. In de eerste twintig minuten had de ploeg van Solskjaer al uitzicht op een openingstreffer: Nick Pope reageerde goed op een vrije trap van Marcus Rashford en in de negentiende minuut eindigde een inzet van de aanvaller op de paal.

Burnley kwam elf minuten voor rust opnieuw goed weg toen Phil Bardsley in de doelmond een doelpunt van Martial kon voorkomen. Op slag van rust kwam het scorebord alsnog in beweging, al was de thuisploeg daar wel verantwoordelijk voor. Na knullig balverlies van Charlie Taylor op links volgde een heerlijke pass van Andreas Pereira richting Anthony Martial, die het leer over Pope werkte en de ruststand bepaalde: 0-1.

In de tweede helft probeerde Burnley de achterstand weg te poetsen, maar het team van Dyche had moeite om voor gevaar te zorgen en moest tegelijkertijd behoedzaam zijn voor counters. Twintig minuten voor het einde moest De Gea tot het uiterste gaan om een inzet van Bardsley uit de onderhoek te werken. Luttele minuten later was Johann Berg Gudmundsson middels een vrije trap dicht bij de 1-1, maar tot meer was Burnley niet in staat.

Diep in de extra tijd sloeg Rashford toe op aangeven van James en bepaalde hij de eindstand: 0-2. Rashford en Martial waren dit seizoen in zestien gezamenlijke duels als basiskrachten goed voor twintig treffers, ieder tien. Manchester United wacht op Nieuwjaarsdag een lastige uitwedstrijd tegen Arsenal, dat zondag nog de stadsderby tegen Chelsea speelt. Burnley blijft dertiende in de Premier League en hoopt op 1 januari een beter resultaat tegen Aston Villa te boeken.