Manuel Pellegrini na 175 miljoen euro aan investeringen op straat gezet

West Ham United heeft Manuel Pellegrini ontslagen, zo laat de Londense club zaterdagavond weten via de officiële kanalen. De 1-2 nederlaag die West Ham vanavond leed tegen Leicester City is de Chileense manager fataal geworden. Pellegrini stond sinds medio 2018 aan het roer bij the Hammers en investeerde sindsdien circa 175 miljoen euro in nieuwe spelers. Dit seizoen waren de prestaties echter uiterst teleurstellend.

Pellegrini werd anderhalf jaar geleden met hoge verwachtingen gepresenteerd bij West Ham als opvolger van David Moyes. De ervaren Chileen moest met the Hammers de traditionele top zes in Engeland gaan aanvallen en kreeg in zijn eerste transferzomer een riante budget. Pellegrini investeerde direct na zijn komst een slordige 95 miljoen euro en haalde in de zomer van 2018 voor grof geld onder anderen Felipe Anderson, Issa Diop en Andriy Yarmolenko naar de club; Jack Wilshere en Samir Nasri werden beiden transfervrij opgepikt.

Pellegrini, die eerder werkzaam was bij onder meer Real Madrid en Manchester City, kende een sober debuutjaar bij West Ham. Nadat de eerste vier competitiewedstrijden verloren werden, was de druk op de oefenmeester direct hoog, maar West Ham herpakte zich verdienstelijk en eindigde uiteindelijk op een tiende plaats in de Premier League. De Londenaren wonnen hun drie laatste competitiewedstrijden van dat seizoen en investeerden afgelopen zomer opnieuw fors, met de komst van onder anderen Sébastien Haller en Pablo Fornals.

De huidige voetbaljaargang begon vervolgens veelbelovend voor Pellegrini en zijn manschappen. West Ham verzamelde twaalf punten uit de eerste zes duels en was toen terug te vinden op een knappe vijfde plaats. Daarna trad het verval echter in: de laatste dertien competitiewedstrijden leverden slechts twee overwinningen op. Daardoor staat men halverwege het seizoen met slechts negentien punten uit negentien duels teleurstellend zeventiende, met slechts één punt meer dan de nummer achttien Aston Villa. Tussendoor werd West Ham uit de EFL Cup gekegeld door derdedivisionist Oxford United .