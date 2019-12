Globo Esporte verklapt clausule en interesse Real Madrid in Ajax-doelwit

Real Madrid dreigt Ajax dwars te zitten in de strijd om Reinier Jesus. De Koninklijke heeft namelijk bij Flamengo geïnformeerd over het Braziliaanse toptalent, dat een ontspanningsclausule van 35 miljoen euro in zijn contract heeft staan. Ongeveer een maand geleden werd Reinier door De Telegraaf nog in verband gebracht met een transfer naar Ajax.

De Telegraaf wist eind vorige maand te melden dat Ajax grof geld over zou hebben voor de komst van de zeventienjarige middenvelder. Directeur voetbalzaken Marc Overmars van de Amsterdammers zou een bod van ongeveer 25 miljoen euro neergelegd hebben bij Flamengo. Daley Blind, voor maximaal 21 miljoen overgenomen van Manchester United, is vooralsnog de duurste aankoop uit de clubgeschiedenis van Ajax.

Sindsdien bleef het betrekkelijk stil rondom de vermeende belangstelling van Ajax voor Reinier, maar zeker lijkt dat er meerdere kapers op de kust zijn. De creatieve middenvelder werd eerder al gelinkt aan Paris Saint-Germain, Manchester City en Barcelona en nu heeft ook Real Madrid zijn interesse kenbaar gemaakt bij Flamengo, zo verzekert Globo Esporte.

Real Madrid onderhoudt goede banden met Flamengo, want in 2018 werd Vinícius Júnior al voor ongeveer 45 miljoen euro overgenomen van de club uit Rio de Janeiro. Mocht de Spaanse grootmacht in zee willen met Reinier, dan lijken onderhandelingen met Flamengo onnodig: de jeugdinternational van Brazilië is door een clausule in zijn tot medio 2024 doorlopende contract voor 35 miljoen euro op te halen.