Weergaloze assist van Ömer Bayram op Babel; Elia etaleert topvorm

Galatasaray heeft voor het eerst sinds 7 december weer eens weten te winnen in de Turkse Süper Lig. Op eigen veld rekende het elftal van trainer Fatih Terim zaterdagavond betrekkelijk probleemloos af met laagvlieger Antalyaspor: 5-0. Cim Bom is met 27 punten uit 17 duels voorlopig opgeklommen naar een zesde plaats op de ranglijst. Eerder op de avond was Eljero Elia met een doelpunt belangrijk voor Istanbul Basaksehir, dat dankzij een dikke zege op Kasimpasa (5-1) de aansluiting behoudt met koploper Sivasspor.

Na de remise in eigen huis tegen Ankaragücü (2-2) en het verlies op bezoek bij Göztepe (2-1) was de druk op het team van Terim behoorlijk toegenomen. De ervaren oefenmeester had tegen Antalyaspor basisplaatsen over voor Ryan Donk en Ömer Bayram, terwijl Ryan Babel als invaller het laatste kwartier meedeed en acht minuten voor tijd de 4-0 aantekende, na een werkelijk schitterende assist van achteruit van Bayram.

Op het moment dat Babel binnen de lijnen werd gebracht door Terim, was de wedstrijd al geruime tijd gespeeld. Galatasaray had weinig te duchten van Antalyaspor en leidde halverwege al comfortabel met 3-0. Radamel Falcao opende de score na tien minuten vanaf de strafschopstip, waarna de Colombiaan rond het halfuur met een intikker ook de 2-0 op het scorebord bracht. Ondrej Celustka bepaalde vervolgens met een eigen doelpunt de ruststand, waardoor de tweede helft een formaliteit werd. Daarin scoorde Galatasaray nog wel tweemaal, via Babel en Taylan Antalyali.