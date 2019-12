Rick Karsdorp reageert op ‘taxi-video’: ‘Eén ding dat ik recht wil zetten’

Rick Karsdorp heeft zaterdag via sociale media gereageerd op de veelbesproken video die enkele dagen geleden de ronde deed. In een video van elf seconden zijn de verdediger van Feyenoord en een vriend in een taxi te zien. De pupillen leken groter dan gebruikelijk en zodoende suggereerden sociale media-gebruikers dat er niet alleen drank in het spel was.

“De afgelopen dagen heb ik naast positieve berichten ook veel negatieve berichten ontvangen en weer ondervonden hoe snel mensen oordelen over iets waar ze geen weet van hebben”, zo laat Karsdorp weten in een Story op Instagram. Om onduidelijke redenen heeft heeft hij een eerdere publicatie verwijderd.

“Ik wilde er eerst niet op ingaan, maar er is één ding dat ik recht wil zetten. Iedereen mag zijn mening hebben, maar het raakt me dat mensen mij in verband brengen met dergelijke middelen”, benadrukt Karsdorp. “Iedereen die dichtbij me staat weet dat ik nog nooit iets heb gebruikt en zal gebruiken.”

“Ja, ik neem wel eens een drankje en ja, ik ben ook een mens, maar dat soort middelen zal ik nooit gebruiken. Ik ga 2020 positief tegemoet en focus mij op de tweede seizoenshelft bij Feyenoord. Supporters, bedankt.” Feyenoord stoorde zich niet aan de video. “Ik realiseer me dat, zeker op sportgebied, Tweede Kerstdag zo ongeveer de meest nieuwsluwe dag van het jaar is, maar dan nog... In een filmpje van welgeteld 11 seconden zien we Rick in een taxi die niets verkeerd doet of zegt, maar inderdaad lijkt het erop dat-ie een drankje op heeft”, liet woordvoerder Raymond Salomon nog dezelfde dag aan het Algemeen Dagblad in een reactie weten.

“Als dat zo is, blijkt maar weer dat sporters soms net mensen zijn. En heeft ie in elk geval en waarschijnlijk bewust de goede periode uitgekozen, want de selectie heeft vakantie en spelers hoeven zich pas weer 5 januari te melden”, benadrukte de zegsman.