Arturo Vidal haalt uit naar Barcelona: ‘Ik vind het oneerlijk’

Arturo Vidal bevestigt vanuit zijn vaderland Chili, waar hij van een korte vakantie geniet, dat hij Barcelona via zijn advocaat voor de rechter heeft gesleept. Het kamp-Vidal claimt recht te hebben op niet-betaalde bonussen ter waarde van 2,4 miljoen euro. Barcelona kan zich totaal niet vinden in de claim en ziet de aantijging vooral als een poging om een transfer te forceren. De Chileen wordt met een winters vertrek naar Internazionale in verband gebracht.

“Ik ben niet degene die hierover gaat”, werd Vidal bij de afscheidswedstrijd van Rodolfo Madrid door diverse Chileense media geciteerd. “Voor dit soort zaken zijn mijn advocaat en mijn zaakwaarnemer de aangewezen personen. Zij gaan over geldzaken.” De middenvelder weigerde dieper op de materie in te gaan, maar had desalniettemin een duidelijk standpunt. “Ik vind het oneerlijk als dat bedrag ontbreekt. Maar dit is een onderwerp wat vandaag bij een gelegenheid als deze niet een gespreksonderwerp zou moeten zijn.”

Onderwerp van discussie is een reeks bonussen die in Vidals contract opgenomen staan. Zo zou de middenvelder recht hebben op bijna twee miljoen euro, wanneer hij minimaal zestig procent van de wedstrijden zou spelen. Vidal kreeg weliswaar speeltijd in meer dan zestig procent van de duels, maar in het contract staat volgens Barcelona dat een wedstrijd pas meetelt bij minimaal 45 speelminuten.

In dat geval voldoet Vidal niet aan de voorwaarden van de bonus. Barça maakte vorig seizoen 1.693.000 euro over aan Vidal aan bonussen, zo maakte de Spaanse kwaliteitskrant ABC vrijdagavond bekend. De routinier meent echter recht te hebben op 4.097.500 euro, een verschil van 2.404.500 euro.

Het is maar de vraag of de wegen van Vidal en Barcelona in januari zullen scheiden. De club maakte zaterdag de verhuur van Carles Aleñá aan Real Betis bekend en zodoende heeft Ernesto Valverde in de tweede seizoenshelft maar vijf ‘echte’ middenvelders voor drie posities: Sergi Busquets, Frenkie de Jong, Arthur, Ivan Rakitic en Vidal. Sergi Roberto kan ook op het middenveld uit de voeten, maar de laatste wedstrijden was dat geen onverdeeld succes.