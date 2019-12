Van der Sar: ‘Een unieke kans voor hem in de slotfase van zijn loopbaan’

Zlatan Ibrahimovic keert na 7,5 jaar terug bij AC Milan, zo bevestigde de Italiaanse club vrijdagavond. De Zweedse spits ondertekende een contract tot het einde van het seizoen, met de optie voor nog een jaar. Edwin van der Sar is ervan overtuigd dat AC Milan onder leiding van Ibrahimovic weer de weg omhoog kan inzetten.

“Het is voor Zlatan een unieke kans om te spelen en veel doelpunten in de slotfase van zijn loopbaan te maken”, vertelde de algemeen directeur van Ajax in gesprek met Sky Italia. De oud-doelman van Juventus was vrijdag in Dubai voor de Globe Soccer Awards. “Hij kan Milan weer richting de bovenste plaatsen helpen.”

“Ik kom terug bij een club die ik enorm respecteer en ik kom in Milaan terug in een stad waar ik van houd”, zei Ibrahimovic, 38 jaar, op de website van AC Milan. “Ik zal er samen met mijn ploeggenoten voor vechten om de koers van dit seizoen te veranderen.” Ibrahimovic was van 2010 tot en met 2012 actief voor AC Milan. In zijn eerste seizoen werden i Rossoneri meteen kampioen. Dat lijkt er ook dit seizoen niet in te zitten.

AC Milan is de laatste jaren flink afgezakt en deze voetbaljaargang is men onder leiding van Stefano Pioli wederom aan een zwak seizoen bezig. Na zeventien speelrondes staat de roodzwarte club uit Milan elfde, op al 21 punten achterstand van koploper en aartsrivaal Internazionale.