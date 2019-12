Día de los inocentes: Real Sociedad en Man City akkoord over Ödegaard

Een opvallend bericht op de website van Real Sociedad: de club uit Spanje maakt zaterdag een akkoord over de verhuur van Martin Ödegaard aan Manchester City bekend. Het is vandaag in Spanje echter Día de los inocentes: het feest van de Onnozele Kinderen of Onschuldige Kinderen, vergelijkbaar met 1 april.

“Real Sociedad en Manchester City hebben overeenstemming bereikt over de verhuur van Martin Odegaard tot het einde van het seizoen. We bedanken Martin voor zijn getoonde professionaliteit en betrokkenheid sinds afgelopen zomer en wensen hem tegelijkertijd al het beste voor zijn persoonlijke en professionele toekomst”, zo luid het communiqué.

“We zien ons gedwongen deze moeilijke belissing te nemen om de komende zes maanden niet meer in de schijnwerpers te staan”, zo sluit de club met een vrolijke kwinkslag af. Het is in Spanje hoe dan ook hoogst ongebruikelijk dat clubs op een dergelijke manier aan Día de los inocentes meedoen.

Het is dan ook de vraag of Real Madrid, de eigenlijke werkgever van de Noors international, en Manchester City de grap van Real Sociedad kunnen waarderen. De 21-jarige spelmaker speelde dit seizoen zestien LaLiga-duels en was daarin goed voor vier doelpunten en vijf assists.