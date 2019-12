Ibrahimovic kreeg aanbod uit de Serie C: ‘Hij begreep dat ik geen grapje maakte’

AC Milan maakte vrijdagavond wereldkundig dat Zlatan Ibrahimovic terugkeert naar Milaan. Er werd de afgelopen tijd veelvuldig gespeculeerd over de toekomst van de Zweedse spits, die gelinkt werd aan onder meer Fiorentina, Bologna en Everton. Adriano Galliani, voormalig algemeen directeur van AC Milan en tegenwoordig werkzaam bij Serie C-club Monza, vertelt dat ook hij Ibrahimovic een aanbod heeft gedaan.

“Ja, het klopt dat ik hem naar Monza wilde halen. Ik heb hem gebeld met het aanbod om samen een geweldige reis te beleven. Hij moest lachen, maar begreep toen dat ik geen grapje maakte. Op dat moment werd hij serieus en wees hij mijn uitnodiging af, om voor AC Milan te kiezen. Dat is oké. Hij heeft een oplossing gekozen die mij ook gelukkig maakt. Welkom terug, strijder”, vertelt Galliani in gesprek met La Gazzetta dello Sport.

De voormalig algemeen directeur van AC Milan is samen met Silvio Berlusconi bij Monza, momenteel de koploper van de Girone A van de Serie C, gearriveerd. Galliani is ervan overtuigd dat de terugkeer van Ibrahimovic bij i Rossoneri goed zal uitpakken. “Zlatan is mentaal zo sterk, heeft charisma en is dusdanig vastberaden dat hij altijd beslissend zal zijn. In 31 jaar bij AC Milan heb ik nooit een speler gezien die zijn ploeggenoot in zijn kraag pakte omdat hij niet hard genoeg zijn best deed.”

“Ik heb weleens ruzies gezien, maar niet iemand die letterlijk ploeggenoten tegen de muur zet. Ibra is wel zo en hij zal dat zo nog een keer doen als een ploeggenoot niet hard genoeg traint”, vertelt Galliani. “Zlatan zal voor een nieuwe dynamiek zorgen en in technisch opzicht kan hij het verschil maken. Zijn fysieke kwaliteiten zijn ongelofelijk, binnen vijftien dagen zal hij in de beste conditie zijn. Dan zal hij zowel op als buiten het veld cruciaal zijn.”