‘Om nu te zeggen dat Koeman boos was, nou dat viel wel mee’

Nico-Jan Hoogma onthulde eind oktober dat Ronald Koeman een speciale clausule in zijn tot 2022 lopende contract heeft die het mogelijk maakt om het Nederlands elftal voortijdig achter zich te laten voor Barcelona. De directeur topvoetbal bij de KNVB zegt in een interview met TC Tubantia dat hij zich van geen kwaad bewust was toen hij vertelde over de ‘Barcelona-clausule’ van de bondscoach.

“Ik was er honderd procent van overtuigd dat we in die periode van anderhalf jaar het al een keer officieel hadden gebracht dat er een clausule in zijn contract stond. Als een journalist mij daar naar vraagt dan zeg ik niet: over de inhoud van het contract zeg ik niks. Zo ben ik niet. Dat had ik achteraf beter wel kunnen doen. Maar om nu te zeggen dat Koeman boos was, nou dat viel wel mee, we hebben een kop koffie gedronken en hij zei, ‘ach nu kan het ook maar duidelijk zijn’. Er is totaal geen sprake van ruis op de lijn. We werken prima samen”, geeft Hoogma te kennen.

Hoogma, die inmiddels twee jaar bij de KNVB werkzaam is als directeur topvoetbal, beaamt dat het gevoel rond Oranje veranderd is. Hij kende het 'gevoel van daarvoor' naar eigen zeggen alleen van televisie. “Dan zag je dat de spelers als sterren aankwamen bij Huis ter Duin. Het ging over een hoed en de grote auto’s en ik dacht: waarom wordt dit in beeld gebracht? Hier zit ik niet op te wachten. Ik wil voetbal zien. Dat beeld is volledig weg. Dat komt ook omdat je met z’n allen naar Zeist bent gegaan en dat heeft zoveel meer rust gebracht. De hoed is niet meer belangrijk.”

"Het is zwaar om structureel bij de top zes van Europa te komen. We zijn een opleidingsland. Spelers opleiden en trainers opleiden, als we dat goed doen, dan blijft Nederland altijd een mooie rol spelen. Er komen bijvoorbeeld weer heel goede jonge spelers aan”, gaat Hoogma verder. Hij stelt dat er veel mooie momenten waren in 2019. “Denk aan de Leeuwinnen, de successen van Ajax en de plaatsing voor het EK, maar het mooiste is misschien wel dat Nederland Oranje weer heeft omarmd.”