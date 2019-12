‘Haaland bereikt mondeling akkoord door goede banden van Mino Raiola’

Juventus heeft momenteel de beste papieren om Erling Braut Haaland binnen te halen. Tuttosport schrijft dat la Vecchia Signora een mondeling akkoord heeft bereikt met de negentienjarige Noorse spits van Red Bull Salzburg. De goede band van zaakwaarnemer Mino Raiola met Juventus zou Haaland volgens de berichten vanuit Italië richting Turijn drijven.

Raiola deed de afgelopen jaren meer dan eens succesvol zaken met Juventus, onder meer met de transfer van Matthijs de Ligt. Die goede band heeft de Italiaanse topclub nu tot favoriet gemaakt in de strijd om Haaland. De jonge spits van Red Bull Salzburg wordt begeerd door zo’n beetje de gehele Europese top, maar Borussia Dortmund, Manchester United, RB Leipzig en Juventus werden de voorbije tijd genoemd als de meest concrete belangstellenden. In de afgelopen dagen zou de entourage van Haaland tot een mondeling akkoord gekomen zijn met Juventus.

Dat mondelinge akkoord moet volgens Tuttosport overigens wel worden vertaald naar de juiste voorwaarden op papier. Haaland verlangt naar verluidt een jaarsalaris van acht miljoen euro en dat wordt als een fors bedrag gezien voor de jonge spits. Bovendien wordt er gewaarschuwd dat zich met Real Madrid op korte termijn nog een gevaarlijke kaper op de kust zal melden, terwijl ook Borussia Dortmund, Manchester United en RB Leipzig alles op alles zullen zetten om Haaland nog van gedachten te doen veranderen.

Haaland, die Juventus twee jaar geleden nog weigerde, zou graag willen samenspelen met Cristiano Ronaldo en Paulo Dybala, terwijl la Vecchia Signora andersom in de spits een koopje ziet. De afkoopclausule van Haaland bij Red Bull Salzburg zou 30 miljoen, al sprak BILD eerder zelfs van 22 miljoen, bedragen en bij Juventus is men ervan overtuigd dat hij binnen afzienbare tijd al 100 miljoen waard zou zijn. Indien Haaland nu al bij Juventus tekent, ligt het in de lijn der verwachtingen dat hij het seizoen op huurbasis afmaakt bij Red Bull Salzburg.