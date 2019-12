‘Bayern, Juventus en PSG kloppen bij Barcelona aan voor ‘man van 180 miljoen’’

Er bestaat de nodige concrete belangstelling voor Marc-André Ter Stegen, zo weet Mundo Deportivo zaterdagochtend te melden. De 27-jarige sluitpost wordt volgens de Spaanse sportkrant begeerd door Bayern München, Paris Saint-Germain en Juventus. Ter Stegen zou echter zijn voorkeur geven aan een langer verblijf bij Barcelona, mits hij vast onderdeel kan blijven uitmaken van een prijzen winnend team.

Bayern zoekt momenteel naar een opvolger voor Manuel Neuer, die met 33 jaar de herfst van zijn carrière nadert. Dat Ter Stegen ‘een beetje gek werd’ van de situatie bij het Duitse nationale team, zorgde voor een kleine rel in Duitsland en deed Uli Hoeness besluiten om te dreigen dat Bayern voortaan geen spelers meer zou afstaan aan die Mannschaft. Hoeness is inmiddels vertrokken, terwijl Oliver Kahn zijn intrede heeft gedaan in het bestuur van der Rekordmeister.

Oud-doelman Kahn staat te boek als groot fan van Ter Stegen en ziet in hem de ideale opvolger van Neuer. Barcelona is echter niet van plan om de Duitse doelman voor minder dan honderd miljoen euro te laten vertrekken. Zijn contract loopt nog tot medio 2022 en bevat een ontspanningsclausule ter waarde van 180 miljoen. Bayern is echter niet de enige club die bij Barcelona heeft aangeklopt om navraag naar Ter Stegen te doen.

Juventus zou, ondanks de aanwezigheid van Wojciech Szczesny, nog altijd zoeken naar een definitieve opvolger voor Gianluigi Buffon. Door de Financial Fair Play-regels kan la Vecchia Signora echter niet zomaar aan de eisen van Barcelona voldoen, waardoor volgens Mundo Deportivo Paulo Dybala en Adrien Rabiot in de deal zouden moeten worden betrokken. PSG moet op termijn Keylor Navas vervangen en heeft om die reden navraag gedaan bij de entourage van Ter Stegen.

Ter Stegen wenst voorlopig echter in Barcelona te blijven en gaat in het nieuwe kalenderjaar met de clubleiding om de tafel om over een langere samenwerking te blijven. Ondanks dat de sluitpost uitermate gelukkig is in Spanje, zal hij wel wat te eisen hebben. Ter Stegen wenst een competitief en sterk team om zich heen, zodat hij met Barcelona de vurig gewenste Champions League kan winnen.