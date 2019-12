Schotse loterijwinnaar Weir overlijdt maand na overname van favoriete club

Colin Weir is vrijdag na een kort ziekbed overleden, zo maakt een woordvoerder van de familie bekend tegenover de BBC. De 71-jarige Schot won in 2011 met zijn toenmalige vrouw Christine de EuroMillions jackpot, ter waarde van 183,7 miljoen euro. Weir verwierf onlangs faam in de voetbalwereld door zijn favoriete club Partick Thistle over te nemen en uit de financiële problemen te helpen.

Eerder dit jaar werd bekend dat het echtpaar Weir na een huwelijk van 38 jaar uit elkaar ging. In november werd vervolgens wereldkundig gemaakt dat de loterijwinnaar een meerderheidsbelang van 55 procent in Partick Thistle had ingekocht. Het werd al direct duidelijk dat Weir zich niet zou gaan bezighouden met de dagelijkse gang van zaken bij de Schotse club, uitkomend op het tweede niveau in de Championship. Hij zorgde ervoor dat zijn meerderheidsbelang kosteloos zou overgaan naar een nieuw opgerichte supportersvereniging Thistle for Ever.

“Ik ben ontzettend dankbaar voor iedereen die eraan heeft bijgedragen om dit voor Thistle voor elkaar te krijgen. Ik zal er voor zorgen dat het gestelde vertrouwen niet wordt geschaad. Thistle for Ever heeft met het idee bezorgd om het beheer van de club in de handen van de fans te leggen. Deze droom is nu realiteit geworden. Het is sneller gegaan dan iedereen vooraf had gedacht”, liet Weir eind november weten. Hij nam tevens de grond rond het stadion van Partick Thistle over, waardoor men kan nadenken over een renovatie van de thuishaven.

De woordvoerder van de familie Weir vraagt om ‘privacy voor familie en vrienden in een trieste tijd’. “Met grote treurigheid moeten we melden dat Colin Weir is overleden na een kort ziekbed. We willen verder geen uitspraken daarover doen, behalve dat we het personeel van het University Hospital Ayr oprecht willen bedanken voor hun zorgen en compassie”, zo klinkt het. Nicola Sturgeon, First Minister van Schotland, laat weten dat het overlijden van Weir ‘ongelofelijk triest’ is.