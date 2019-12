Van Hooijdonk ziet ‘geen eerlijke vergelijking’: ‘Nu past het plaatje perfect’

Sydney van Hooijdonk beleeft dit seizoen zijn doorbraak in het betaald voetbal. De negentienjarige spits was in de eerste seizoenshelft namens NAC Breda goed voor zeven doelpunten en twee assists. Van Hooijdonk geldt als laatbloeier en vader Pierre zegt in gesprek met De Telegraaf wel te begrijpen waarom het een tijdje heeft geduurd voordat zijn zoon opviel bij de scouts.

“Als je mensen naar een jeugdwedstrijd stuurt om te kijken wie de drie besten zijn dan pakken ze altijd dezelfde spelers eruit: de jongens met een goede techniek en trucjes in hun spel. Alleen lopen daaromheen ook spelertjes bij wie het moeilijker te doorgronden is hoeveel rek erin zit. Sydney is zo’n speler. Voor zowel Sydney als mij geldt dat we geen mooie, sierlijke spelers zijn en daar moeten wij altijd tegen vechten”, legt Van Hooijdonk senior uit. De jonge spits speelde tot 2016 bij Beek Vooruit, tot NAC Breda hem toevoegde aan de jeugdopleiding.

Van Hooijdonk wordt veelvuldig met zijn vader vergeleken en dat heeft volgens senior te maken met het feit dat ze als voetballers zoveel op elkaar lijken. “Als Sydney linksback zou zijn, dan was het anders. Nu past het plaatje perfect voor de mensen. Ik snap dat ergens wel, want het lijkt wel verdacht veel op elkaar. Maar wat je wel hebt is dat mensen vaak de vergelijking maken tussen de Pierre van Hooijdonk die ze kennen van Feyenoord, toen ik 31 was, en de 19-jarige Sydney nu. Dat is geen eerlijke vergelijking. Als ik kijk waar ik stond als 19-jarige dan is Sydney veel verder dan ik toen.”

“Sydney is bijvoorbeeld veel sterker dan ik op die leeftijd, want in onze tijd zaten alleen bodybuilders in het krachthonk en zag je daar geen voetballers. Maar ook qua traptechniek ligt hij voor op mij. Als ik zie wat hij met zijn trap kan, dan beheerst hij op deze leeftijd al hartstikke veel”, vervolgt Van Hooijdonk senior. Hij begon zijn loopbaan bij RBC Roosendaal en dat is volgens hem een significant verschil met NAC Breda, waar zijn zoon nu doorbreekt. “NAC is niet de gemakkelijkste club voor een jonge speler. NAC moet promoveren en als je wat minder speelt staat er weer een ander.”