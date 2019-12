Guardiola kiest woorden zorgvuldig: ‘Soms wordt ervoor gefloten en soms niet’

Manchester City ging vrijdagavond op bezoek bij Wolverhampton Wanderers met 3-2 onderuit. The Citizens kwamen al vroeg met tien man te staan door een rode kaart voor Ederson en pakten nog wel een 0-2 voorsprong, maar zagen die marge in de tweede helft verdwijnen. Benjamin Mendy werd bij de gelijkmaker van the Wolves afgetroefd door Adama Traoré en Josep Guardiola krijgt na afloop de vraag of hij vindt dat er sprake was van een overtreding.

“Ik weet niet zo goed waar het over gaat. De Premier League is een fysieke competitie. Soms wordt ervoor gefloten en soms niet”, antwoordt Guardiola in gesprek met Amazon Prime op de vraag over de gelijkmaker van Wolverhampton Wanderers. Door een doelpunt van Matt Doherty in de absolute slotfase hield Manchester City uiteindelijk geen punten over aan het bezoek aan the Wolves.

“Als je tegen deze tegenstander in deze periode met tien man komt te staan, is dat zwaar. We stonden op voorsprong, maar konden het resultaat niet verdedigen. Het team heeft een ongelofelijke prestatie geleverd, de spelers hebben ervoor gevochten en verdienen daar de complimenten voor”, analyseert Guardiola, die Sergio Agüero, Riyad Mahrez en Kevin De Bruyne wisselde. “In die situatie moesten we verder terug zakken en gokken op de counter. Ik zag dat spelers moe waren en daarom heb ik besloten om te wisselen.”

“We moeten aan de volgende wedstrijd denken. Het draait erom dat we onze wedstrijden winnen en op dit moment is het niet realistisch om hierover te praten. De volgende wedstrijd is alweer over 48 uur”, reageert de manager van the Citizens op vragen over de titelrace met Liverpool, dat nu een voorsprong van veertien punten heeft met een wedstrijd minder gespeeld. Bernardo Silva spreekt van een een ‘moeilijke wedstrijd’ tegen ‘een van de moeilijkste tegenstanders in de competitie’. “Kleine foutjes kostten ons uiteindelijk twee doelpunten. Het team heeft er alles aan gedaan, we hebben goed gespeeld.”