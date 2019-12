Casemiro: ‘We praten over Messi, Suárez of Neymar, maar hij is de belangrijkste’

Casemiro staat sinds 2013 onder contract bij Real Madrid, dat hem destijds overnam van São Paulo. De Braziliaanse middenvelder speelde de afgelopen jaren talloze Clásico’s tegen Barcelona en raakte daarin onder de indruk van Sergio Busquets. Casemiro benadrukt in gesprek met Libéro dat de middenvelder van de Catalanen doorgaans onderschat wordt.

“We praten over Lionel Messi, Luis Suárez of eerder Neymar, maar Busquets is in mijn ogen de belangrijkste speler. Eerder ging het over Andrés Iniesta en Xavi, maar hij was juist diegene die het vuile werk opknapte. Busquets is een van de beste defensieve middenvelders”, vertelt Casemiro, die inmiddels 216 wedstrijden voor Real Madrid achter zijn naam heeft staan. Met de Koninklijke won de 27-jarige middenvelder onder meer vier keer de Champions League en een Spaanse landstitel.

“Vergeleken met mij, is Busquets een andere speler. Het lijkt misschien alsof hij niet dezelfde fysieke kwaliteiten heeft, maar hij staat altijd goed gepositioneerd en dat is zo enorm belangrijk”, stelt de Braziliaanse middenvelder. Busquets moest de meest recente Clásico aan zich voorbij laten gaan, volgens de lezing van Barcelona-trainer Ernesto Valverde wegens een griepje. De middenvelder zat in dat duel wel negentig minuten op de reservebank.