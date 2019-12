Wolves maken einde aan alle Manchester City-illusies in krankzinnig duel

Manchester City is vrijdagavond tegen een zware domper aangelopen. De manschappen van manager Josep Guardiola moesten tegen Wolverhampton Wanderers tachtig minuten lang met tien man spelen na een vroege rode kaart van doelman Ederson. Lange tijd leek dat the Citizens niet te deren, een 0-2 voorsprong kwam op het scorebord, maar in de tweede helft draaiden the Wolves de stand volledig om: 3-2.

In de twaalfde minuut van de wedstrijd verstuurde Conor Coady een perfecte diepe bal, die bij ploeggenoot Diogo Jota terechtkwam. City-doelman Ederson kwam ver zijn doel uit in de hoop de bal te onderscheppen, maar de Braziliaan raakte in plaats daarvan de aanvaller van Wolverhampton en kreeg rood. Guardiola besloot opvallend genoeg om Sergio Agüero, die na weken afwezigheid zijn rentree maakte, eraf te halen om Claudio Bravo als nieuwe keeper te mogen brengen.

Met tien man slaagde City erin om in de 21ste minuut in het strafschopgebied van the Wolves te komen, waar Riyad Mahrez door Leander Dendoncker onderuit gehaald werd. Dat werd niet door scheidsrechter Martin Atkinson waargenomen, maar na minutenlang beraad wél door de VAR. Raheem Sterling nam de toegekende penalty en zag de bal gekeerd worden door Rui Patrício. De strafschop moest echter overgenomen worden van de VAR, omdat Coady te vroeg was ingelopen. In tweede instantie pakte Rui Patrício opnieuw de penalty van Sterling, maar ditmaal kon de aanvaller in de rebound de openingstreffer binnen tikken: 0-1.

Wolverhampton Wanderers voerde na het doelpunt van City de druk op, maar slaagde er in de eerste helft niet in om nog gevaarlijk te worden. De bezoekers beperkten zich voornamelijk tot verdedigen, maar direct na rust sloeg City zélf toe. Een flitsende counter eindigde via goede passes van Rodri en Kevin De Bruyne bij Sterling, die met een stiftje scoorde: 0-2. Wolves liet het er niet bij zitten en maakte direct de aansluitingstreffer. Adama Traoré ontving de bal op de rand van de zestien en vond met een laag schot de verre hoek: 1-2.

Romain Saiss was in de 73ste minuut dichtbij de gelijkmaker, maar zijn kopbal uit een vrije trap vanaf de zijkant ging rakelings naast. Bij een vrijwel identieke standaardsituatie drie minuten later, opnieuw een vrije trap vanaf de zijkant, wist Matt Doherty zijn hoofd net niet goed tegen de bal te krijgen. City kreeg het zichtbaar zwaarder en dat werd in de 82ste minuut alsnog afgestraft. Traoré onderschepte sterk de bal in de City-verdediging bij Benjamin Mendy en bood Raúl Jiménez een niet te missen intikker: 2-2. Het werd nog erger voor City, want Doherty tekende in de 89ste minuut na een fraaie een-twee met Jiménez voor de 3-2. Sterling raakte in de blessuretijd nog de lat uit een vrije trap.