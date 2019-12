Guardiola voorzag defensieve problemen: ‘Ik heb het vaak geprobeerd’

Vincent Kompany nam afgelopen zomer na elf jaar afscheid bij Manchester City. Als het aan manager Josep Guardiola had gelegen, had de centrumverdediger er nog een extra seizoen in het Etihad Stadium aan vastgeplakt. "Ik heb geprobeerd om hem te overtuigen nog een jaar te blijven, heel vaak zelfs", zegt Guardiola.

Kompany nam vorig seizoen na de wedstrijd tegen Leicester City het besluit om weg te gaan bij Manchester City. De 33-jarige Belg bezorgde the Citizens in de een-na-laatste wedstrijd van het seizoen met een prachtig afstandsschot een cruciale 1-0 overwinning, waardoor de ploeg van Guardiola een week later tegen Brighton & Hove Albion (1-4 winst) het kampioenschap kon grijpen.

Na het duel met Leicester zei Kompany tegen Guardiola dat hij de club niets meer te geven had dan dit. "In de laatste weken zei ik telkens: 'nee, nee, je gaat me niet verlaten.' Maar hij ging toch weg. Als dit soort jongens een beslissing neemt, dan staat dat besluit vast." Kompany keerde terug naar Anderlecht, waar hij speler/coach werd. Na een teleurstellende competitiestart werd Frank Vercauteren door de Belgische topclub aangesteld als hoofdcoach en ging Kompany de functie van assistent/speler vervullen.

Manchester City kampt sinds het vertrek van Kompany met defensieve problemen. De Engelse grootmacht had Harry Maguire op het oog als vervanger, maar de verdediger van Leicester City werd te duur bevonden en vertrok uiteindelijk naar stadsgenoot Manchester United. Tot overmaat van ramp liep City-verdediger Aymeric Laporte een zware blessure op. De club kreeg dit seizoen in achttien wedstrijden al twintig doelpunten tegen, drie minder dan in het complete vorige seizoen.