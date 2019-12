José Mourinho weet waar toekomst van Christian Eriksen ligt

Het is nog altijd onzeker of Christian Eriksen bij Tottenham Hotspur blijft. Het contract van de 27-jarige aanvallende middenvelder bij the Spurs loopt komende zomer af en is nog altijd niet verlengd. Manager José Mourinho weet al waar de toekomst van zijn pupil ligt. "Maar dat ga ik niet zeggen", zegt de Portugees.

"Ik weet wat hij gaat doen, want zijn communicatie met mij is volkomen open en eerlijk. We vertrouwen elkaar", vertelt Mourinho, die Eriksen nog geen enkele basisplaats in de Premier League gunde. "Het enige dat ik je kan vertellen over zijn toekomst is dat ik er niet over ga spreken. Het is aan hem om erover te spreken op het moment dat hij het besluit neemt om het bekend te maken, dat is niet aan mij."

Eriksen zat onder Mourinho's leiding acht van de negen keer op de bank, waarin hij zes maal als invaller binnen de lijnen kwam. In de Champions League-wedstrijd tegen Olympiacos werd de Deen al na een half uur ingebracht, waarna de Londenaren hun 0-2 achterstand ombogen in een 4-2 overwinning. In het laatste duel in de groepsfase, tegen Bayern München, kreeg Eriksen zijn tot nu toe enige basisplek van Mourinho.

De oefenmeester benadrukt dat hij geen twijfels heeft aan de inzet van Eriksen voor Tottenham. "Mijn gevoel is dat Eriksen ons wil helpen, dat is waarom ik hem opstel op momenten dat we zijn kwaliteiten nodig hebben." Mourinho lijkt de hoop op een langere samenwerking met de spelmaker niet op te geven. "Het enige dat ik over hem kan zeggen is dat ik hoop dat hij een nieuw contract tekent. Dat gebeurt als de club, de speler, zijn familie en zaakwaarnemer het willen. Als een van die delen het niet wil, wordt het moeilijk."