Schöne hint naar #LasseComeHome: ‘Natuurlijk mis ik Ajax wel’

Nadat Nicoló Schira van La Gazzetta dello Sport deze week naar buiten bracht dat Genoa van Lasse Schöne af zou willen, is een ware geruchtenstroom omtrent de Deense middenvelder op gang gekomen. Supporters van Ajax startten de hashtag #LasseComeHome op Twitter, in de hoop de routinier te overtuigen om terug te keren naar Amsterdam. Schöne zelf lijkt daar in gesprek met Het Parool niet onwelwillend tegenover te staan.

"Ik mis Ajax wel, tuurlijk", zegt Schöne, die in totaal 201 keer voor de Amsterdammers uitkwam. "Na zeven jaar zou het gek zijn als dat niet zo was. Ik houd van Ajax. Ik heb er het grootste gedeelte van mijn voetballeven doorgebracht. Ik heb mijn gezin er al die jaren mee naartoe genomen. Zij kregen altijd een warm onthaal en dat doet wel wat. Ook mijn vrouw en kinderen voelen een band met de club en met Amsterdam."

Schöne koos eind juli plots voor een avontuur bij Genoa, de club waarmee hij nu onderaan staat in de Serie A. "Ik heb bij mijn vertrek niets met Ajax afgesproken. Ik zei wel: ik kom terug, in welke hoedanigheid dan ook, in elk geval als supporter. We zien wel wat de toekomst brengt. Ik zou nog wel graag afscheid willen nemen van de Ajax-supporters, want het einde was abrupt. Er is alleen niet veel tijd, maar ik zou het heel mooi vinden."

De vrije trappenspecialist bouwde bij Ajax een bijzondere band op met Hakim Ziyech. "Ik mis mijn maatje Hakim", vertelt Schöne. "Hij en ik zaten naast elkaar in de kleedkamer, we konden goed ouwehoeren met z’n tweeën. Ik heb hem hoog zitten. Het beeld van hem is anders, omdat hij tegenover buitenstaanders niet het achterste van zijn tong laat zien. Hakim gaat op zijn eigen manier met de media om en dat mag hij helemaal zelf ­weten. Voor ons is hij een open, vrolijke jongen die zijn stinkende best doet. En ik denk dat hij een van de beste spelers op de Europese velden is.”