Klopp tempert torenhoge verwachtingen: ‘Denk niet dat het erin zit’

Arsenal werd in het seizoen 2003/04 ongeslagen kampioen in de Premier League en de reeks zonder nederlagen stopte pas na 49 wedstrijden. Manager Jürgen Klopp plaatst de prestatie van the Gunners van vijftien jaar geleden in de buitencategorie en weet niet of zijn ploeg een dergelijke prestatie kan neerzetten. Liverpool is in ieder geval op de goede weg, want de koploper is al 35 competitieduels op rij ongeslagen.

Klopp bespreekt de historische reeks van Arsenal vrijdag op een persconferentie voorafgaand aan het duel van Liverpool met Wolverhampton Wanderers van zondag "Het is een enorm ding", aldus de manager van de onbetwiste lijstaanvoerder in de Premier League. "Ik ga al een tijdje mee in dit vak en als je mij vraagt of het mogelijk is voor Liverpool om ook zoiets neer te zetten... Ik denk eerlijk gezegd niet dat het erin zit. Bij Borussia Dortmund hadden we een reeks van 28 wedstrijden zonder nederlaag en dat was geweldig. Maar wel pas achteraf, op het moment zelf voelt het toch heel anders."

De Duitser in Engelse dienst kan niet zeggen of zijn spelers een soort branie vertonen vanwege de reeks aan ongeslagen wedstrijden in competitieverband. "Daar kan ik helaas niet al te veel over zeggen, want ik focus mij puur en alleen op wat er tijdens een wedstrijd gebeurt." Klopp benadrukt dat hij doorgaans een positieve mindset heeft. "Maar niet net voor een wedstrijd. Ik weet dat we wedstrijden kunnen winnen, maar ben er nooit helemaal zeker van. Dat maakt het leven soms behoorlijk gecompliceerd."

"Ik ben de cijfers nu alweer vergeten. Maar als je het me de volgende keer vraagt, dan ben ik waarschijnlijk verrast door het aantal wedstrijden zonder nederlaag", aldus Klopp. Oud-aanvaller Thierry Henry, die met Arsenal ongeslagen kampioen werd in 2004, is van mening dat Liverpool in staat is om het seizoen zonder verliesbeurten af te sluiten. "Ik ben echt benieuwd of Liverpool ongeslagen kan blijven en denk dat het mogelijk is. De vraag is wie ze de eerste nederlaag kan toebrengen, want ik denk dat ze de landstitel in de wacht zullen slepen", zo zei Henry donderdag voorafgaand aan het uitduel van Liverpool met Leicester City (0-4) in zijn rol van analist voor Amazon Prime.