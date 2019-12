AS Roma biedt aanvoerdersband en rugnummer tien

Daniele De Rossi is alweer op weg naar de uitgang bij Boca Juniors. President Jorge Ameal en vice-president Juan Román Riquelme zien niets in een langere samenwerking met de Italiaanse middenvelder vanwege zijn fysieke gesteldheid. (Olè)

De club wil dat de speler afstand doet van zijn ontsnappingsclausule van dertig miljoen euro en biedt in ruil rugnummer tien en de aanvoerdersband aan.

Carlo Ancelotti wil van Lorenzo Insigne zijn eerste aankoop bij Everton maken. De manager van the Toffees werkte tot zijn ontslag samen met de aanvaller bij Napoli. (Le10Sport)

Jean-Clair Todibo heeft over belangstelling niets te klagen. Naast AC Milan zijn ook Bayer Leverkusen, Southampton en Everton in de markt voor de centrale verdediger van Barcelona. (Mundo Deportivo)