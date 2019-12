Barcelona ontvangt open sollicitatie uit Londen: ‘Ik zou er alles voor opgeven'

Pedro zou er alles voor overhebben om terug te keren bij Barcelona, zeker nu de vleugelaanvaller dit seizoen niet langer over een vaste plaats beschikt bij Chelsea. De Spanjaard beschikt over een aflopend contract op Stamford Bridge en is in een eerder stadium door verschillende buitenlandse media al genoemd bij Fenerbahçe, West Ham United en Aston Villa. Pedro maakte in 2015 voor dertig miljoen euro de overstap van Barcelona naar Chelsea.

"Mocht Barcelona mij bellen...Daar zou ik echt alles voor opgeven", stelt Pedro in niet mis te verstane bewoordingen in een interview met L'Esportiu. "Er was een moment in de voorbereiding op het seizoen, toen we met Chelsea tegen Barcelona speelden. Ik zag mogelijkheden na een gesprek met de trainer (Ernesto Valverde, red.). Maar de deur werd snel weer dichtgedaan. Op dit moment weet ik niet waar ik precies sta. Ik weet alleen dat mijn contract bij Chelsea doorloopt tot het einde van het seizoen."

Lampard: 'Ik blijf jonge spelers als Mason Mount de kans geven'

Ook over een eventueel contract bij West Ham kan Pedro weinig zinnigs vertellen. "Daar tekenen? Ik weet het niet, we zullen zien wat er gaat gebeuren. Ik wil boven alles plezier blijven houden in het voetbal." Manager Frank Lampard kiest deze jaargang doorgaans voor Callum Hudson-Odoi aan de rechterkant van de aanvalslinie van Chelsea. Pedro kwam donderdag nog wel als invaller in het veld tegen Southampton, maar ook hij kon een nederlaag niet afwenden (0-2). Daarnaast heeft Lampard een voorkeur voor de jonge middenvelders Christian Pulisic en Mason Mount.

Pedro liet eerder deze maand tegenover AS al woorden van gelijke strekking horen wat betreft een terugkeer bij Barcelona, waar de 32-jarige aanvaller de jeugdopleiding doorliep en in 2007 in de hoofdmacht debuteerde. "Ik zou willen dat ik terug kon keren bij Barcelona", zo vertelde de openhartige Pedro. "Iedereen kent mijn gevoelens voor de club en er is de mogelijkheid om terug te keren. Dat heb ik altijd gezegd, al zal het geen makkelijke opgave worden."