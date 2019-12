Depay laat wederom optimistisch geluid horen: ‘Alweer een week verder!’

Memphis Depay kijkt met optimisme naar de toekomst, ondanks het feit dat de aanvaller van Olympique Lyon dit seizoen niet meer in actie komt vanwege een zware kruisbandblessure. Deelname aan het EK met het Nederlands elftal lijkt hierdoor een utopie. Depay gaat echter niet bij de pakken neerzitten en komt vrijdag via Twitter wederom met een positief bericht omtrent zijn herstel.

"Goedemorgen, dit was een een dag na de operatie. Vandaag ben ik alweer een week verder!", schrijft Depay bij de vergelijkingsfoto. Aan de linkerkant is te zien hoe de Oranje-international met een van pijn vertrokken gezicht zijn linkerbeen probeert te strekken. Aan de rechterkant zit Depay op de rand van zijn bed, wat aangeeft dat hij alweer een kleine vordering heeft gemaakt in zijn herstel. Voor een dergelijke kruisbandblessure staat een herstelperiode van zes tot negen maanden, waardoor meedoen aan het EK echt een race tegen de klok wordt.

Goodmorning this was one day after surgery, today I’m on one week! #GodstimingNotmine pic.twitter.com/kpJz246MsE — Memphis Depay (@Memphis) December 27, 2019

Depay kwam op Tweede Kerstdag met een video via Instagram vanaf zijn hotelkamer. De aanvaller lag op bed rustig naar muziek te luisteren, iets dat hem zeer helpt in de revalidatieperiode. "We houden de spirit hoog: dat zal het lichaam sneller doen herstellen", zo schreef Depay aan zijn volgers. De speler van Lyon werd vorige week vrijdag in Italië geopereerd in de Villa Stuart kliniek van dokter Pierpaolo Mariani. Op advies van collega-international Kevin Strootman kwam Depay bij deze chirurg terecht. De ingreep verliep voorspoedig, zo wist de Italiaanse journalist Gianluca Di Marzio al snel te melden.

Bondscoach Ronald Koeman liet een week geleden aan de NOS weten dat hij eraan twijfelt of Depay op tijd fit is voor het EK van volgend jaar zomer. "Voor een zware blessure staat normaal gesproken een bepaalde tijd. Met het EK van komende zomer zou dat eventueel een probleem kunnen zijn. Dat was absoluut een streep door de rekening. Ik weet hoe erg hij bezig was om bij het EK te zijn. Het is voor hem natuurlijk een geweldige klap", aldus de keuzeheer van Oranje.