Hilarische vergissing Man City: ‘82 miljoen voor Messi, ben je gek?’

Manchester City deed in 2008 abusievelijk een bod van 82 miljoen euro op Lionel Messi, zo onthult toenmalig algemeen directeur Garry Cook in een uitgebreid interview met The Athletic. De Engelsen waren destijds overgenomen door de Abu Dhabi United Group en het was de bedoeling om enkele topspelers aan de club te binden. Cook blikt elf jaar later terug op het opmerkelijke transferverhaal rondom Messi.

"We waren in Londen voor een conference call", opent Cook zijn relaas. "Pairoj Piempongsant (rechterhand van toenmalig eigenaar Thaksin Shinawatra, red.) raakte steeds meer opgewonden. Hij sprak telefonisch met operationeel directeur Paul Aldridge, die bij West Ham United problemen had ondervonden bij de transfers van Carlos Tévez en Javier Mascherano. Hij maakte ook deel uit van het netwerk van Thaksin."

"Moet je dus voorstellen", vervolgt Cook. "Paul met zijn Londense accent: 'Pairoj, vertel me waar we mee bezig zijn, want we verliezen de controle'. Pairoj kreeg op het moment van het gesprek net een massage. Hij schreeuwde naar Paul: 'Ja, ja, ja! Dat klopt, het wordt messy!" Piempongsant doelde daarmee waarschijnlijk op het feit dat Manchester City flink wilde uitgeven op de transfermarkt. Diens uitspraak is volgens Cook echter verkeerd opgevat door Aldridge. "Er moet iets misgegaan zijn in de vertaling, want, ik zweer het op mijn dochters ogen, dit is de waarheid, er werd aan de andere kant van de lijn gedacht dat Pairoj zei: 'We moeten Messi halen."

"Het hoorde denk ik bij de voortdurende klucht van Manchester City van destijds", zegt Cook met gevoel voor zelfspot. "Paul kwam later naar me toe en zei: 'Garry, dit is echt verwarrend. Ik weet echt niet meer wat we aan het doen zijn'. Toen vertelde ik gelijk tegen hem: 'Breng maar een bod uit, we zullen wel zien wat het ons brengt'. Een dag later werd ik gebeld door Dave Richards van de Premier League. 'Garry, heb je een bod uitgebracht op Messi? Zeventig miljoen pond (omgerekend 82 miljoen euro, red.), ben je gek geworden?"

"Dave zei dat hij een telefoontje had gekregen van Barcelona om te checken of het bod wel echt was. Ze zeiden er ook bij dat ze het bod serieus in overweging hadden genomen als het een paar weken eerder was uitgebracht", voegt Cook daaraan toe. Het misverstand werd gelijk uit de wereld geholpen door Manchester City, waarmee de interesse voor de Zuid-Amerikaanse aanvaller ten einde kwam. Messi speelt elf jaar later nog steeds voor Barcelona en het is de verwachting dat de Argentijnse spelmaker zijn loopbaan afsluit in het Camp Nou.