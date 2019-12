Zlatan Ibrahimovic geeft veelzeggend signaal af met foto op Instagram

Alles wijst erop dat Zlatan Ibrahimovic terugkeert bij AC Milan. De 38-jarige aanvaller heeft vrijdag een hint gegeven met een veelzeggende foto op zijn Instagram Stories. Op de betreffende foto is Ibrahimovic te zien met roodgekleurde ogen, wat lijkt te willen zeggen dat Ibrahimovic klaar is voor een rentree in het San Siro. De verwachting is dat de deal op korte termijn wereldkundig wordt gemaakt door Milan.

Transferexpert Gianluca Di Marzio bracht donderdag al naar buiten dat Milan en Ibrahimovic dicht bij een akkoord waren gekomen. De geroutineerde spits tekent naar verwachting een contract tot het einde van het seizoen bij de middenmoter in de Serie A. Mocht de samenwerking bevallen, dan wordt er nog een jaar aan vastgeplakt. Naar verluidt kan Ibrahimovic voor het komende halfjaar een salaris van drie miljoen euro tegemoet zien.

De ex-aanvaller van onder meer Ajax, Juventus, Barcelona en Internazionale is clubloos na zijn transfervrije vertrek bij Los Angeles Galaxy. Ibrahimovic is ook in verband gebracht met Napoli, Fiorentina en Bologna. Carlo Ancelotti, die bij Paris Saint-Germain samenwerkte met de Zweed, hintte maandag naar een hernieuwde samenwerking van het tweetal bij Everton. Het lijkt er echter op dat de aanvaller terugkeert bij Milan, tussen 2010 en 2012 ook al de werkgever van Ibra.