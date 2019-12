Guardiola: ‘Hij hoort in dat rijtje thuis, alleen Messi staat er nog iets boven’

Het is niet ondenkbaar dat Sergio Agüero bezig is aan zijn laatste seizoen bij Manchester City. De 31-jarige aanvaller heeft in het Etihad Stadium een contract tot medio 2021, maar de spits liet al eens doorschemeren dat hij droomt van een terugkeer bij zijn oude liefde Independiente. Manager Josep Guardiola weet dat het heel moeilijk zal worden om een adequate vervanger te vinden van Agüero, sinds 2011 verbonden aan the Citizens.

"Het wordt een van de moeilijkste dingen in mijn trainersloopbaan. We hebben met Gabriel Jesus al een geweldige aanvaller en misschien komt er nog iemand bij als Sergio vertrekt, al is hij wel onvervangbaar", laat Guardiola optekenen in de Engelse media voorafgaand aan het duel met Wolverhampton Wanderers van vrijdagavond. "In het strafschopgebied is hij echt ongelooflijk, maar ik heb met meer topspitsen gewerkt. De Braziliaanse Ronaldo, Romário, Samuel Eto'o, dat is een van de beste spitsen die ik ooit heb gezien, die kon echt alles. Sergio hoort natuurlijk in dat rijtje thuis. Alleen Lionel Messi staat daar nog iets boven."

Guardiola is ook lovend over de mens Agüero. "Ik heb niet eerder een sterspeler meegemaakt die zo nederig en grappig is", vervolgt de Spaanse manager zijn lofzang op de Argentijnse doelpuntenmaker. "Het is een genot om met hem te werken en hij accepteert mijn beslissingen, zelfs als die in zijn nadeel zijn. Ik heb met sterren gewerkt die dachten dat ze groter waren dan Sergio, terwijl dat niet het geval was. Die waren veel moeilijker te behandelen."

Guardiola: 'Ik moet een eventuele contractverlenging wel verdienen'

Het is vooralsnog afwachten of Agüero openstaat voor een langer verblijf in Manchester. "Dat hangt of van zijn fysieke gesteldheid en verlangen", benadrukt Guardiola. "Ik heb nog niet met hem gesproken en weet zijn intenties dus ook niet. Het was hetzelfde met Vinny (Vincent Kompany, red.). Die wilde ook blijven, maar vertrok uiteindelijk richting België (naar Anderlecht, red.). Soms moet je als manager tot een besluit komen, maar in de meeste gevallen ligt de beslissing bij de speler zelf."

"Ik leg die verantwoording graag bij Sergio neer, hij moet zelf besluiten of hij wil blijven of dat vertrekken een betere optie is. Ik heb Kompany er ook van proberen te overtuigen om te blijven. 'Nee, nee, nee, jij gaat hier niet weg', zei ik. Maar uiteindelijk is hij toch weggegaan." David Silva heeft al aangegeven na dit seizoen te vertrekken bij Manchester City. Guardiola trekt niet gelijk de portemonnee voor een opvolger. "Ik denk niet dat we iemand gaan halen. Dat kan in de komende zes maanden echter nog veranderen. Ik heb evenwel andere prioriteiten. Bernardo kan op die positie spelen, net als Phil Foden. Ilkay Gündogan is ook een optie, net als Kevin De Bruyne. Op die positie zijn we dus wel voorzien."