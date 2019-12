Zlatan Ibrahimovic kiest definitief voor terugkeer bij AC Milan

Zlatan Ibrahimovic keert definitief terug bij AC Milan, zo maakt de club bekend in een video op sociale media. Transferexpert Gianluca Di Marzio wist op Tweede Kerstdag al te melden dat beide partijen dicht bij een akkoord waren, maar dat de laatste plooien nog moesten worden gladgestreken. Ibrahimovic speelde eerder tussen 2010 en 2012 in het San Siro. Volgens berichtgeving in de Italiaanse media strijkt de aanwinst het komende halfjaar drie miljoen euro op.

De geruchten over een terugkeer van Ibrahimovic bij Milan gingen al enige tijd de ronde, al werd er ook een aantal keer vermeld dat de routinier niet tevreden was over de contractvoorstellen uit Milaan. Tancredi Palmeri, als journalist verbonden aan beIN Sports en CNN meldde eerder deze week dat Ibrahimovic 8,5 miljoen euro wilde verdienen in achttien maanden tijd bij i Rossoneri, terwijl Milan niet verder wilde gaan dan 7,5 miljoen euro. Everton wilde naar verluidt een salaris van acht miljoen euro neerleggen voor de voormalige Ajacied, die uiteindelijk heeft gekozen voor een comeback in de Serie A.

Ibrahimovic had de laatste weken over belangstelling niets te klagen. De ervaren aanvaller, die onlangs transfervrij vertrok bij Los Angeles Galaxy, werd gelinkt aan onder meer Napoli, Fiorentina en Bologna. Milan is echter de nieuwe werkgever van de boomlange spits, die de middenmoter aan doelpunten moet helpen. Milan bezet een teleurstellende elfde plaats in de Serie A en een ticket voor Europees voetbal is voorlopig ver weg. Afgelopen zondag was het voorlopige dieptepunt van deze jaargang, want die dag werd met maar liefst 5-0 verloren van Atalanta.

Voor Ibrahimovic wordt het avontuur in Milaan waarschijnlijk het laatste kunstje van een lange loopbaan. De Zweedse aanvaller droeg de shirts van onder meer Barcelona, Internazionale, Juventus en Manchester United. In zijn eerste periode in het San Siro kwam de kersverse aanwinst tot 56 doelpunten en 24 assists in 85 officiële wedstrijden. Ibrahimovic kan op 6 januari zijn debuut maken voor de Milanese formatie. Het elftal van trainer Stefano Pioli krijgt die dag bezoek van Sampdoria.