‘Real Madrid intensiveert contact; vraagprijs van 180 miljoen te gortig'

Real Madrid werkt achter de schermen druk aan de komst van Fabián Ruiz. De Spaanse middenvelder van Napoli staat er ook goed op bij clubs als Barcelona, Atlético Madrid en Manchester City, maar de Koninklijke zou de beste papieren hebben om hem aan te trekken. Volgens AS staat de zesvoudig international bovenaan het wensenlijstje van de Spaanse grootmacht en heeft de speler zelf ook oren naar een transfer naar het Santiago Bernabéu.

Volgens de Spaanse sportkrant wijst alles erop dat de ex-middenvelder van Real Betis komende zomer de overstap maakt naar Real Madrid. Het contact tussen de club en de belangenbehartigers van de speler is intensief. Dat contact is niet nieuw, want afgelopen zomer had de huidige nummer twee van LaLiga al een oogje op Ruiz. De speler gaf destijds aan dat hij liever bij Napoli bleef met oog op het EK. Door veel speelminuten te maken in Napels hoopt hij een plek af te dwingen in de EK-selectie.

Napoli heeft al meerdere pogingen ondernomen om het tot medio 2023 doorlopende contract van Ruiz open te breken en te verlengen. In de huidige verbintenis is geen afkoopsom opgenomen en volgens AS staat Ruiz open voor een nieuw contract, met als afspraak dat er een afkoopsom van minder dan honderd miljoen euro wordt opgenomen in de verbintenis. Voorzitter Aurelio De Laurentiis heeft de vraagprijs op 180 miljoen euro bepaald en Real Madrid vindt dat bedrag te hoog.

De hoogte van de vraagprijs zal komende zomer afhangen van de prestaties van Napoli dit seizoen. Wanneer de ploeg van Gennaro Gattuso zich niet weet te plaatsen voor de groepsfase van de Champions League, zullen diverse spelers verkocht moeten worden om financiële gaten te dichten. Napoli is momenteel terug te vinden op de achtste plaats in de Serie A.