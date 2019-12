Henry doet gewaagde voorspelling: ‘Het is echt mogelijk voor Liverpool’

Koploper Liverpool heeft dit seizoen nog geen wedstrijd verloren in de Premier League en het zou Thierry Henry niet verbazen als the Reds deze jaargang ongeslagen afsluiten. De huidige trainer van Montreal Impact weet waar hij het over heeft, want Henry verloor als speler van Arsenal in het seizoen 2003/04 geen enkel duel in competitieverband. Mede hierdoor veroverden the Gunners destijd op fraaie wijze het kampioenschap.

Henry sprak de verwachting uit voorafgaand aan de 0-4 zege van Liverpool op Leicester City van donderdagavond. "Er kan vanavond een statement afgegeven worden door Liverpool", aldus de oud-aanvaller uit Frankrijk in een analyse voor Amazon Prime. "Als ze hier op overtuigende wijze winnen, dan gaan ze zeker de Premier League winnen. Het is dan geen kwestie meer van of ze dat doen, maar wanneer."

"Ik verwacht ook dat ze kampioen worden", vervolgt Henry zijn relaas over de successvolle formatie van manager Jürgen Klopp. "En ik durf zelfs nog een stap verder te gaan, en niet omdat we deze prestatie destijds met Arsenal hebben neergezet. Ik ben echt benieuwd of Liverpool ongeslagen kan blijven en denk dat het mogelijk is. De vraag is wie ze de eerste nederlaag kan toebrengen, want ik denk dat ze de landstitel in de wacht zullen slepen."

Liverpool wist 26 van de laatste 27 competitiewedstrijden winnend af te sluiten. The Reds gaan hierdoor fier aan kop in de Premier League, met een voorsprong van dertien punten op nummer twee Leicester City. Regerend landskampioen Manchester City, dat vrijdagavond in actie komt tegen Wolverhampton Wanderers, volgt op veertien punten. Manager Josep Guardiola liet onlangs al weten dat het voor zijn ploeg zeer lastig wordt om Liverpool te achterhalen.