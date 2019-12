‘Trotse’ Matthijs de Ligt gaat in op felle concurrentiestrijd bij Juventus

Matthijs de Ligt heeft het goed naar zijn zin bij Juventus. De verdediger ruilde Ajax afgelopen zomer na een flinke transfersoap in voor een dienstverband bij la Vecchia Signora en geeft aan dat hij zich het afgelopen halfjaar heeft ontwikkeld. "Ik was gewend aan Amsterdam, dan is Turijn wel anders", stelt De Ligt via de officiële kanalen van Juventus.

De Oranje-international benadrukt gelukkig te zijn in Italië. "Ik hoop hier een lange tijd te kunnen blijven. Ik was erg trots toen Juventus mij wilde hebben, een grote eer. Ik heb het altijd een hele mooie club gevonden", aldus De Ligt, die de laatste tijd op de bank moet plaatsnemen en moest toekijken hoe Merih Demiral zijn plek in de defensie innam.

De Ligt, die ook zou kampen met een lichte blessure, is niet bang voor de concurrentiestrijd bij de Italiaanse grootmacht. "Het is belangrijk om je uitdagingen te overwinnen. Je moet altijd willen leren om uiteindelijk een betere speler te worden. Ik wil hier zoveel mogelijk prijzen winnen. Als je bij Juventus speelt, moet je voor elke prijs vechten. Dat is de mentaliteit die ik heb", aldus De Ligt in het interview dat werd afgenomen voorafgaand aan de uitreiking van de Ballon d'Or, toen hij zich nog vaste basisspeler mocht noemen.

De twintigjarige stopper heeft het gevoel dat hij elke dag beter wordt bij de huidige nummer twee van de Serie A. "Ik train met de beste spelers ter wereld", zegt De Ligt, die doelt op onder anderen Leonardo Bonucci, met wie hij vaak het centrale duo achterin vormt. "We weten van elkaar wat we kunnen. We proberen een goed duo te vormen." Intussen is De Ligt zijn basisplaats kwijt, want trainer Maurizio Sarri gaf de laatste weken de voorkeur aan Merih Demiral. Laatstgenoemde kreeg de kans toen De Ligt kampte met een blessure en maakte een dermate goede indruk dat hij de Oranje-international voorlopig uit de basis heeft verdrongen.