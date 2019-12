Van de Beek is het zat: ‘Het is nu heel erg, je kan er niks aan doen’

Donny van de Beek werd afgelopen seizoen met Ajax landskampioen. Het betekende de 34e landstitel voor de Amsterdammers, een nummer dat verwijst naar het rugnummer van Abdelhak Nouri. De middenvelder van Ajax en boezemvriend van Appie erkent dat deze titel 'extra speciaal' was vanwege de omstandigheden.

"Ajax was al een tijd geen kampioen geworden. En dan ook nog die 34e. Het was zo beladen. We speelden allemaal voor Abdelhak. Naar dit kampioenschap werd zo erg uitgekeken", zegt Van de Beek in gesprek met de NOS. "Ik wist ook dat Abdelhak bewust rugnummer 34 koos om het mee te maken met Ajax. Hij is iemand die over dat soort dingen nadenkt. Dat vertelde hij destijds wel tegen me."

Vader en broer Mohammed waren in mei nog bij de huldiging van Ajax. Van de Beek vertelt dat hij nog een hele goede band heeft met de familie van Nouri. De Oranje-international gaat nog weleens op bezoek bij Nouri. "Het blijft lastig. Het is niet aan mij om er iets over te zeggen hoe het met hem gaat, maar het blijft ontzettend lastig om met de situatie om te gaan."

Ajax presteerde ook uitstekend in de Champions League, waarin onder meer Real Madrid met 1-4 werd verslagen. Uitgerekend de Spaanse grootmacht wordt nu nadrukkelijk gelinkt aan Van de Beek. "Ik kan niet veel over die geruchten kwijt. Dat wil ik ook niet. Het zijn dingen waar je niet echt op zit te wachten. Je weet dat het erbij hoort. Je hebt er geen invloed op. Je kan er niks aan doen. Iedereen kan schrijven wat ze willen, dat is de tijd van nu. Het is nu heel erg."

Van de Beek erkent dat hij weleens met Frenkie de Jong en Matthijs de Ligt praat over alle perikelen. "Jawel, maar niet veel. Zij waren al weg en ik zag ze alleen af en toe bij het Nederlands elftal. Je hebt het gewoon niet in eigen hand. Laatst weer een bericht dat ik naar Real Madrid ga. Dan denk ik: wat moet je ermee? Het staat er, maar dan krijg je weer honderd vragen. Ik ga pas weg als alles goed voelt en het sportieve plaatje moet echt kloppen."