France Football: Strootman op vijfkoppig lijstje met gerenommeerde namen

Hertha BSC heeft grootse plannen voor de eerstkomende transferperiode, zo weet France Football te melden. Naar verluidt staat onder meer Kevin Strootman op het wensenlijstje van de huidige nummer twaalf in de Bundesliga. Naast de middenvelder van Olympique Marseille worden Julian Draxler (Paris Saint-Germain), Julian Weigl (Borussia Dortmund) en Lucas Tousart (Olympique Lyon) door het Franse sportmagazine in verband gebracht met Hertha. José Noguera, zaakwaarnemer van Granit Xhaka, liet donderdag aan BLICK weten dat de middenvelder van Arsenal zijn zinnen heeft gezet op een transfer naar de club uit de Duitse hoofdstad.

"Ik zeg het duidelijk en eerlijk: we hebben een akkoord met Hertha BSC en zouden graag naar Berlijn vertrekken. Dat hebben we laten weten aan clubbaas Raul Sanllehi, technisch directeur Edu en manager Mikel Arteta", zo zei Noguera donderdag na het 1-1 gelijkspel van Arsenal tegen Bournemouth. BLICK wist te melden dat the Gunners 'om en nabij de 25 miljoen euro' overheeft voor Xhaka. BILD kwam vorige week nog met het bericht dat het transferbedrag op circa 45 miljoen euro lag.

Strootman heeft een doorlopend contract tot medio 2023 bij Marseille, maar geruchten over een tussentijds vertrek bij de Zuid-Franse club doen al enige tijd de ronde. Voorzitter Jacques-Henri Eyraud liet afgelopen zomer nog weten dat de controleur mocht uitzien naar een andere werkgever. De voormalig PSV’er wilde echter vechten voor zijn plek in Marseille en een eventuele terugkeer naar de Eredivisie was dan ook geen optie. Strootman komt geregeld aan spelen toe, maar een onbetwiste plaats op het middenveld heeft hij nog steeds niet weten te veroveren. Mocht de Oranje-international voor Hertha kiezen, dan komt hij samen te spelen met landgenoten Karim Rekik en Javairô Dilrosun.

Weigl is al enige tijd een vaste waarde op het middenveld van Dortmund. De Duitser werd begin december in de Spaanse media nog in verband gebracht met Barcelona, terwijl in een eerder stadium werd gesproken over interesse uit de Premier League. Le Parisien kwam donderdag al met het nieuws dat Hertha-trainer Jürgen Klinsmann gecharmeerd is van Draxler. De aanvaller komt dit seizoen wegens blessureleed maar mondjesmaat aan spelen toe bij PSG en is met het EK in aantocht wellicht te verleiden om terug te keren in de Bundesliga. RMC Sport meldde eerder deze week dat een bod van twintig miljoen euro op Tousart is afgewezen door Tousart, waarna is overgeschakeld op Xhaka. France Football spreekt de verwachting uit dat de Duitsers uiteindelijk een van de vijf namen op het lijstje aan de selectie zullen toevoegen.