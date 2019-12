Schmeichel baalt na verlies tegen Liverpool: ‘Opeens wilde hij de held zijn’

Leicester City had donderdagavond op Boxing Day niets in te brengen tegen Liverpool. De nummer twee van de Premier League verloor in eigen huis kansloos met 0-4 van de koploper en heeft nu liefst dertien punten minder dan de Merseyside-club. Kasper Schmeichel erkende na afloop dat clubs als Liverpool en titelverdediger Manchester City van een ander niveau dan Leicester City zijn.

“We streven ernaar om op clubs als Liverpool en Manchester City te lijken, maar ze zijn veel verder in het proces”, vertelde Schmeichel in gesprek met Amazon. “Liverpool is de beste club ter wereld, samen met Manchester City. Het is echt een topclub. Alleen Liverpool zelf kan de landstitel nog verspelen.” Schmeichel werd voor rust gepasseerd door Roberto Firmino en daar kwamen in de tweede helft nog treffers van James Milner (strafschop), opnieuw Firmino en Trent Alexander-Arnold bij.

Over de manier waarop de 0-2 tot stand kwam, was Schmeichel minder te spreken. Michael Oliver stelde dat Caglar Soyüncü na een corner hands had gemaakt en de VAR gaf de leidsman gelijk. De Deen stelt dat de verdediger geen schijn van kans maakte. “Het was een ietwat zware beslissing. We zaten in de wedstrijd totdat de scheidsrechter opeens de held wilde zijn. Daarna gaven we het uit handen.”

Schmeichel weet naar eigen zeggen al hoe gereageerd zal worden. “Dermot Gallagher zal bij Sky Sports zeggen dat het een geweldige beslissing was”, verwees de doelman naar de voormalig scheidsrechter en tegenwoordig commentator. “Caglar had minder dan een milliseconde om te reageren. Hij was wanhopig om een strafschop te geven. Je weet dat ze nooit op een beslissing terugkomen als ze die hebben genomen.” Manchester City heeft een punt minder dan Leicester City en speelt vrijdag tegen Wolverhampton Wanderers.