Sport: FC Twente moet vrezen voor winters vertrek Aitor Cantalapiedra

Aitor Cantalapiedra verlaat mogelijk de gelederen van FC Twente, zo meldt Sport. Volgens de sportkrant uit Catalonië geniet de voormalig speler van Barcelona B interesse uit met name Turkije, waar Besiktas en Basaksehir meer dan gemiddelde belangstelling zouden hebben. Ook Parma en Brighton & Hove Albion zouden een formeel bod op de aanvaller van FC Twente overwegen.

Vooral Besiktas zou interesse hebben om Cantalapiedra in januari in te lijven. Het contract van de buitenspeler met FC Twente loopt over iets meer dan zes maanden ten einde en zodoende is de winterse transfermarkt voor de Enschedse club nog de enige optie om nog iets aan de Spanjaard te verdienen, indien hij zijn contract niet verlengt.

Besiktas verloor afgelopen weekeinde met 3-1 van Fenerbahce en staat op een vijfde plaats in de Süper Lig. Het was alweer de vierde nederlaag op rij, alle competities meegerekend. Met Jeremain Lens, Atiba Hutchinson en Oguzhan Özyakup heeft de club al spelers met een verleden in Nederland op de loonlijst staan.

Cantalapiedra, 23 jaar, speelde een grote rol in het kampioensjaar van FC Twente in de Keuken Kampioen Divisie. Deze voetbaljaargang scoorde hij zeven keer en leverde hij vijf assists in achttien Eredivisie-duels.