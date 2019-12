Le Parisien: RB Leipzig slaat toe en troeft Manchester City af

RB Leipzig heeft de strijd om Tanguy Kouassi gewonnen, zo verzekert Le Parisien donderdagavond. Het Franse dagblad stelt dat de Bundesliga-club ervan overtuigd is dat de zeventienjarige verdediger de gelederen van Paris Saint-Germain zal verlaten en zijn eerste professionele contract met de Duitsers zal ondertekenen.

Kouassi weigerde tot op heden een professioneel contract met PSG te ondertekenen. Dat leidde eerder deze maand tot een curieuze situatie: hij maakte in het Ligue 1-duel met Montpellier (1-3) nota bene als basiskracht, met een jeugdcontract, zijn officiële debuut in de hoofdmacht. Vier dagen later verscheen hij wederom aan het startsignaal, in de Champions League-wedstrijd tegen Galatasaray (5-0). Een week later speelde hij ook tegen Le Mans (1-4).

Kouassi sprak de voorbije periode ook met een delegatie van Manchester City, maar hij gaf enkele weken geleden naar verluidt al zijn ja-woord aan RB Leipzig. Duitse media stellen dat de Frans jeugdinternational, die onlangs meedeed aan het WK Onder-17 in Brazilië en in de troostfinale met 1-3 van Nederland won, in de zomermaanden een bezoek aan de huidige koploper van de Bundesliga bracht en onder indruk raakte van de faciliteiten van die Rote Bullen.

Met de waarschijnlijke komst van Kouassi, die voor vijf jaar zal worden vastgelegd, lijkt RB Leipzig in te spelen op een eventuele transfer van Dayot Upamecano in de zomer. De vier jaar oudere landgenoot geniet interesse van diverse clubs.