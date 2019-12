Liverpool slacht Leicester City en is dertien punten los

Liverpool lijkt op Boxing Day reeds een voorschot op de landstitel te hebben genomen. Het team van Jürgen Klopp was donderdagavond veel te sterk voor Leicester City en heeft nu in de Premier League een voorsprong van liefst dertien punten op de nummer twee, met een wedstrijd minder: 0-4. Manchester City heeft veertien punten minder dan de Merseyside-club en evenveel duels. Virgil van Dijk en Georginio Wijnaldum speelden negentig minuten. Met twee assists en een doelpunt was Trent Alexander-Arnold de absolute uitblinker.

In een enerverende eerste helft was het team van Klopp superieur aan Leicester City, dat in de openingsfase wat kleine kansen weggaf en niet lekker in de wedstrijd zat. Liverpool daarentegen zat in zijn eerste wedstrijd na het winnen van het WK voor clubteams vol energie en met name Mohamed Salah en Sadio Mané bezorgden Jonny Evans en Caglar Söyüncü handenvol werk. Na een half uur spelen volgde de verdiende 0-1.

Na een afgeslagen corner werkte Alexander-Arnold de bal richting de tweede paal, waar Roberto Firmino de bal achter Kasper Schmeichel kopte. Twee minuten later keerde de doelman met een fraaie redding een schot van Mané in de verre hoek. De intentie van Leicester City om ook tegen Liverpool snel en aanvallend voetbal te spelen, kwam er niet uit, ook niet vanaf het moment dat de nummer twee van de Premier League op achterstand kwam.

In de tweede helft veranderde het spelbeeld niet: Liverpool bleef grotendeels domineren en Jamie Vardy stond geïsoleerd in zijn strijd tegen Van Dijk en Joe Gomez. Het was veelzeggend dat Alisson na een uur spelen nog geen enkel schot op goal te verwerken had gekregen. Met Marc Albrighton in de plaats van Harvey Barnes koos Rodgers voor een voorzichtige omzetting, maar Liverpool trok het duel in de laatste twintig minuten op een royale manier naar zich toe. Klopp keek goedkeurend toe hoe zijn team driemaal in zeven minuten tijd scoorde.

Een rake strafschop van James Milner, even daarvoor samen met Dick Origi in het veld gekomen, betekende de 0-2, na een handsbal van Söyüncü. Niet veel later tekende Firmino op aangeven van opnieuw Alexander-Arnold voor de 0-3, een heerlijke inzet in de bovenhoek, en niet veel later completeerde de verdediger zijn sublieme optreden: na een counter ontstond een man-meer-situatie en rondde hij af op aangeven van Mané. Liverpool speelt zondag thuis tegen Wolverhampton Wanderers; een dag eerder gaat Leicester City bij West Ham United op bezoek.