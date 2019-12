Depay deelt opnieuw opvallende video: ‘Het lichaam zal sneller herstellen'’

Memphis Depay blijft ondanks zijn zware knieblessure onverminderd positief. De aanvaller van Olympique Lyon en het Nederlands elftal zoekt tijdens de kerstdagen troost in muziek en geeft donderdagavond vanaf zijn hotelkamer opnieuw een update met een video. "We houden de spirit hoog: dat zal het lichaam sneller doen herstellen", laat Depay al swingend weten via Instagram.