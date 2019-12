Transfer van 25 miljoen aanstaande voor Arsenal: ‘We hebben een akkoord’

Granit Xhaka lijkt bezig aan zijn laatste dagen als speler van Arsenal. De Zwitserse middenvelder heeft zijn zinnen namelijk gezet op een winterse transfer naar Hertha BSC, zo laat zijn zaakwaarnemer José Noguera donderdagavond weten een BLICK. Hertha BSC heeft naar verluidt een transfersom van ongeveer 25 miljoen euro over voor de 27-jarige Xhaka.

Xhaka speelde vanmiddag nog negentig minuten namens Arsenal in de uitwedstrijd tegen Bournemouth (1-1), maar de controleur hoopt spoedig naar Duitsland te kunnen vertrekken. "Ik zeg het duidelijk en eerlijk: we hebben een akkoord met Hertha BSC en zouden graag naar Berlijn vertrekken. Dat hebben we laten weten aan clubbaas Raul Sanllehi, technisch directeur Edu en manager Mikel Arteta", aldus Noguera.

BLICK claimt dat Hertha BSC 'om en nabij de 25 miljoen euro' overheeft om het tot medio 2023 doorlopende contract van Xhaka bij Arsenal af te kopen. Dat is fors minder dan de 45 miljoen euro waarover BILD vorige week nog speculeerde. Xhaka hoopt in elk geval dat Arsenal zo snel mogelijk overeenstemming bereikt met Hertha BSC over een transfer om zo terug te kunnen keren naar de Bundesliga, waar hij eerder voor Borussia Mönchengladbach speelde. "Hij wil graag terugkeren naar Duitsland", verklapt Noguera.

Xhaka maakte in de zomer van 2016 voor ongeveer 45 miljoen euro de overstap van Gladbach naar Arsenal en groeide destijds uit tot de op één na duurste ingaande transfer van de Engelse club ooit, na Mesut Özil (die in 2013 47 miljoen euro had gekost). De controlerende middenvelder was in zijn eerste drie seizoenen vrijwel steevast verzekerd van een basisplaats. Deze voetbaljaargang belandde hij door een ruzie met de achterban van Arsenal onder toenmalig trainer Unai Emery een periode op een zijspoor, maar inmiddels maakt hij weer regelmatig minuten.

Een vertrek van Xhaka naar Hertha BSC zou een hard gelag zijn voor Arteta. De nieuwbakken Arsenal-manager gaf eerder vandaag in een interview met The Independent nog aan de Zwitser hoog te hebben zitten als speler. "Toen ik als speler bij Arsenal vertrok om bij Manchester City aan mijn trainerscarrière te beginnen (in 2016, red.), waren we voor die positie op zoek naar een nieuwe speler. Xhaka was een van de spelers op mijn lijstje. Het geeft aan hoe hoog ik hem heb zitten als speler. Ik was blij dat Arsenal hem destijds contracteerde, omdat ik dacht dat hij een geweldige speler zou zijn."