Gianluca Di Marzio meldt jawoord van Zlatan Ibrahimovic aan nieuwe club

De terugkeer van Zlatan Ibrahimovic naar AC Milan is zo goed als rond, zo weet Gianluca Di Marzio te melden. De 38-jarige Zweedse spits heeft zijn jawoord gegeven aan i Rossoneri, voor wie hij eerder tussen 2010 en 2012 speelde. Voordat de rentree van Ibrahimovic helemaal in kannen en kruiken is, moeten er nog enkele puntjes op de i worden gezet.

Transferspecialist Di Marzio, die voor Sky Italia werkt, verwacht dat AC Milan en Ibrahimovic nog maximaal een dag nodig hebben om tot een akkoord te komen. De terugkeer van de Zweedse spits in Milaan hangt al weken in de lucht, maar de afgelopen tijd werd er meer dan eens gemeld dat het aanbod van i Rossoneri hem nog niet kon bekoren. Na de kansloze 5-0 nederlaag tegen Atalanta heeft de clubleiding van AC Milan besloten om de aanbieding voor Ibrahimovic verder te verhogen.

Tancredi Palmeri, journalist voor beIN Sports en CNN, weet te melden dat Ibrahimovic een bedrag van 8,5 miljoen euro voor anderhalf jaar vroeg. Volgens de Italiaanse journalist lagen er nu twee aanbiedingen op tafel voor de spits: van Everton (8 miljoen) en AC Milan (7,5 miljoen). Omdat die bedragen nagenoeg gelijk zijn, heeft Ibrahimovic volgens Palmeri gekozen voor een terugkeer naar Milaan.

Het betekent dat ook Bologna en Fiorentina, die eerder werden genoemd als mogelijke nieuwe clubs voor Ibrahimovic, achter het net vissen. De spits was transfervrij nadat hij Los Angeles Galaxy onlangs achter zich liet. Nu lijkt Ibrahimovic dus terug te keren naar AC Milan, waar hij 2010 en 2012 al eerder speelde en goed was voor 56 doelpunten en 24 assists in 85 officiële wedstrijden.