‘Real Madrid gaat PSG in ‘complexe situatie’ dwingen voor ‘kers op de taart’’

Real Madrid is nog altijd buitengewoon geïnteresseerd in de diensten van Kylian Mbappé. Het Spaanse AS schrijft dat de Koninklijke optimistisch gestemd is over de zomerse komst van de 21-jarige aanvaller van Paris Saint-Germain. De afgelopen tijd zijn er achter de schermen vorderingen gemaakt door Real Madrid in de jacht op Mbappé, al wordt alles op alles gezet om de goede verstandhouding met les Parisiens in stand te houden.

Toch zal er vanuit Parijs met argusogen naar de strategie van Real Madrid worden gekeken. PSG wil dolgraag het tot 2022 lopende contract van Mbappé verlengen en heeft hem naar verluidt zelfs een zogenaamde ‘XXL-aanbieding’ gedaan. Indien de aanvaller zijn handtekening zet onder een nieuwe verbintenis bij de Franse topclub, kan hij hetzelfde salaris als Neymar gaan verdienen. Het betekent dat Mbappé een slordige 36 miljoen euro op jaarbasis gaat verdienen. Voorlopig is er echter nog geen akkoord bereikt over een nieuwe verbintenis.

De concrete belangstelling van Real Madrid kan de contractonderhandelingen echter moeilijker maken. Het is geen geheim dat men bij de Koninklijke buitengewoon gecharmeerd is van Mbappé en president Florentino Pérez zou graag op korte termijn weer een zogenaamde ‘galáctico- aanwinst’ willen presteren. Men realiseert zich in de Spaanse hoofdstad echter wel dat in de jacht op Mbappé het nodige geduld zal moeten worden betracht.

Het contract van Mbappé loopt voorlopig nog even door en PSG hanteert daardoor op het moment een vraagprijs van driehonderd miljoen. AS schrijft dat de clubleiding van les Parisiens in een ‘complexe situatie’ terechtkomt, zolang de aanvaller weigert om zijn contract te verlengen. De Spaanse krant stelt dat men daardoor op termijn haast genoodzaakt is om met Real Madrid om de tafel te gaan. Bij de Koninklijke zou men momenteel het gevoel hebben dat Mbappé, die voor Pérez geldt als de ‘kers op de taart’, komende zomer al haalbaar is.