Arno Vermeulen: ‘Hij was een beetje het lachertje van Feyenoord’

Feyenoord kende onder Jaap Stam een teleurstellende start van de competitie en was lang in het rechterrijtje van de Eredivisie te vinden. Na de 4-0 nederlaag tegen aartsrivaal Ajax werd Dick Advocaat voor de selectie gezet en dat sorteerde effect. De club uit Rotterdam-Zuid verloor niet meer in de competitie en klom op van de twaalfde naar de vijfde plaats.

“Ze spelen nog altijd niet geweldig, maar er is wel een andere schwung in het elftal gekomen. Hoe dat komt? Het gaat dan om kleine dingetjes. Trainers zijn geen tovenaars”, vertelt Pierre van Hooijdonk in gesprek met de NOS. “Probleem was: in het begin stond een aantal spelers er fysiek heel slecht voor. En in combinatie met een druk programma kom je dan niet tot een vast elftal.”

Voetbalcommentator Arno Vermeulen ziet Feyenoord onder Advocaat veel meer strijd leveren en harder werken. “Hij kan er niet ineens voor zorgen dat ze Europees doorgaan, maar ze verliezen niet en pakken punten in de competitie. Hij haalt er het maximale uit. Het is niet zo'n goed elftal, maar ze stralen meer vertrouwen uit.” Dat ziet ook Theo Janssen. “Je ziet nu weer een team dat met elkaar vecht en probeert resultaat te halen. Dat zag je eerst niet.”

Steven Berghuis speelt een belangrijke rol in de opmars van Feyenoord. “Hij heeft ook mindere wedstrijden gehad, maar met elf doelpunten als buitenspeler heb je gewoon hele goeie cijfers”, stelt Van Hooijdonk. “Hij is ook aanvoerder geworden. Misschien speelt dat ook mee, maar daar geloof ik niet zo in. Ik kijk als oud-spits vooral naar de cijfers van de aanvallers. En die zeggen genoeg.”

Vermeulen kijkt vooral naar de ontwikkeling van Eric Botteghin. “Hij valt mij het meeste op. Hij is veel rustiger sinds de komst van Advocaat. En ik vind Luis Sinisterra veel beter presteren. Dat leek in het begin een beetje het lachertje van het team, maar is gewoon een goede voetballer. Dat heeft echt wel met vertrouwen te maken.” Voor Vermeulen valt vooral Orkun Kökcü tegen. “Ik heb wel moeite om zijn kwaliteiten elke week te zien. Is hij nou echt een groot talent? Dat zou ik ook wel meer willen zien.”