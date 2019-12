‘Charmeoffensief en zak geld moet Draxler terug naar Bundesliga halen’

Hertha BSC heeft de pijlen gericht op Julian Draxler. De Bundesliga-club wil deze winter toeslaan bij Paris Saint-Germain en de aanvallende middenvelder annex buitenspeler overnemen. Volgens Le Parisien is Hertha BSC momenteel bezig met een charmeoffensief om zowel PSG als Draxler te overtuigen van een transfer in januari.

Jürgen Klinsmann maakte onlangs zijn comeback als trainer door in te stappen bij Hertha BSC, dat momenteel twaalfde staat in de Bundesliga. De oud-international is naar verluidt bezig met een revolutie achter de schermen om de club weer naar de Duitse top te loodsen. Diverse versterkingen moeten de coach helpen dit doel te realiseren, onder wie Draxler, die nog tot medio 2021 vastligt in Parijs.

De 51-voudig international van Duitsland heeft momenteel weinig kans om deel uit te maken van de EK-selectie van Joachim Löw door een gebrek aan speeltijd bij PSG, zo klinkt het. Het ziet er niet naar uit dat Draxler na de jaarwisseling wel veel zal spelen bij de Franse grootmacht, waardoor een winterse overstap tot de mogelijkheden zou behoren.

De voormalig speler van Schalke 04 en VfL Wolfsburg zou een cruciale rol zijn beloofd bij Hertha BSC. Zowel de transfersom als de salariskosten van Draxler moeten geen probleem vormen voor Hertha BSC dankzij investeerder Lars Windhorst, die zich afgelopen zomer verbond aan de Duitse club. De zakenman zou volgens BILD bereid zijn honderden miljoenen euro's in de club te pompen.