Jürgen Klopp slaat alarm en haalt hard uit: ‘Dit is een misdrijf!’

Jürgen Klopp heeft wederom uitgehaald naar de degenen die verantwoordelijk zijn voor het speelschema in de Premier League. De manager van Liverpool heeft meegekregen dat concurrent Manchester City op vrijdag 27 en zondag 29 december in actie moet komen en vindt dit oneerlijk. "Dit is echt niet goed", zegt de Duitser, geciteerd door diverse Engelse media.

Op de persconferentie in aanloop naar het duel met Leicester City donderdagavond laat Klopp duidelijk merken dat er snel verandering in het speelschema moet komen. "Geen enkele manager heeft een probleem met het spelen van wedstrijden op Tweede Kerstdag. Niemand. Maar om twee wedstrijden in 48 uur te spelen? Dat is een misdrijf! Dat het nog voorkomt..."

Klopp: 'Leicester City is een geweldig team'

"Wij hebben dat dit jaar niet, wij spelen op 26 en 29 december en dat voelt als vakantie!", vervolgt Klopp met gevoel voor ironie. "Ik begrijp de frustraties bij de andere managers. Dit mag eigenlijk niet meer gebeuren. Het moet geen probleem zijn om alle teams op 26 en 29 december te laten spelen. Er is geen goede reden te bedenken om teams twee wedstrijden te laten spelen binnen 48 uur."

"Dat is ons leven nu. We kunnen zeggen wat we willen, maar niemand is echt geïnteresseerd. Het is ieder jaar hetzelfde liedje. De wetenschap geeft ook aan dat het lichaam een bepaalde rustperiode nodig heeft, maar ook dat negeren wij volledig. We kijken gewoon voetbal en denken: wow, dat is vreemd, ze rennen vandaag weer", besluit Klopp zijn relaas.