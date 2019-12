Depay ‘werkt als een beest’ en zoekt ook met Kerstmis troost in muziek

Memphis Depay blijft ook met de kerstdagen troost zoeken in de muziek. “Jullie weten allemaal dat ik er een tijd aan de kant sta vanwege mijn blessure”, twittert de aanvaller annex Oranje-international van Olympique Lyon op eerste kerstdag. “Ik werk als een beest om weer zo snel mogelijk op het veld te staan. Jullie weten ook dat bezig zijn met mijn muziek therapeutisch is voor mij, dus ik stop mijn pijn, gevecht en motivatie in de studio om zo te proberen om geweldige muziek te maken.” Depay laat op sociale media tevens een fragment horen uit de muziekstudio.